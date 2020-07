Victor Ponta, despre candidatul Pro România la Primăria Capitalei: "Va oferi o alternativă faţă de Nicuşor Dan şi Gabriela Firea"

"Pro România va avea candidaţi la Primăria Capitalei, la primăriile de sector şi îi anunţăm săptămâna viitoare, probabil cu Robert Negoiţă. Ne-am unit forţele cu Robert', a spus Victor Ponta, la TVR 1, conform Agerpres.

Întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei, Victor Ponta a amintit că partidul Pro România va avea candidat propriu.

"Pro România va avea un candidat care va oferi o alternativă faţă de domnul Nicuşor Dan şi doamna Firea. Pro România o să aibă candidat care va lua multe voturi de la Nicuşor Dan şi de la Gabriela Firea", a afirmat Ponta.

Fostul premier a susţinut că nu a avut nicio negociere cu PSD. Victor Ponta a mai spus că aceia care se află în jurul liderului social-democrat Marcel Ciolacu vor să piardă alegerile.

"Sunt oameni în PSD care nu au vrut niciodată să facă alianţă cu Pro România şi au venit cu tot felul de minciuni, că le-am cerut, nu le-am cerut nimic. (...) Nu am avut nicio negociere cu PSD. (...) Cu Marcel Ciolacu sunt absolut în regulă, dar restul din jurul lui nu vor să facă nicio alianţă, vor să piardă alegerile, ca să le câştige PNL", a afirmat Ponta.

Victor Ponta, despre posibila candidatură a lui Alexandru Rafila la Primăria Capitalei. "M-aş bucura"

Liderul Pro România a mai susţinut că "PSD nu s-a schimbat faţă de epoca lui Dragnea" şi că "în jurul lui Ciolacu sunt exact oamenii care erau în jurul lui Dragnea".

Cât despre numele doctorului Alexandru Rafila, vehiculat în spaţiul public ca posibil candidat al Pro România la Primăria capitalei, Victor Ponta a spus: "M-aş bucura, pentru că am o părere foarte bună despre domnia sa".

Victor Ponta a mai precizat că Pro România va avea candidaţi la toate sectoarele, în toate localităţile şi se vor face alianţe în judeţele unde se va impune acest lucru.

Din punctul său de vedere, este o perioadă în care s-ar putea face schimbări profunde în România, dar acest lucru nu se va întâmpla.

"Eu cred în continuare şi din punctul acesta de vedere sunt dezamăgit, dacă am avut aşteptări la domnul Iohannis, că nu înţelegem că acum, cu această criză fără precedent, criză de sănătate şi criză economică, este un moment o dată la 50 ani să schimbăm nişte lucruri radical. Să înţelegem că nu mai putem rămânem cu 41 de judeţe, că nu mai putem rămâne cu 3.200 de localităţi, că sistemul din Bucureşti cu primar general, şase sectoare şi cu Ilfovul de jur împrejur este imposibil de dezvoltat. (...) Acum era momentul. Domnul Iohannis nu mai candidează în 2024, are toată puterea, nu a avut-o nici Băsescu cum o are domnul Iohannis, totul e a lui: schimbă, domnule, România! Că noi trăim pe modelul din 1968 al lui Ceauşescu. Din ce văd, nu cred că va schimba nimic', a spus Victor Ponta.