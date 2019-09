Victor Ponta, despre vizita Vioricăi Dăncilă în SUA: "Îmi vine să intru în pământ de ruşine când văd cum este prezentată România"

Victor Ponta scrie că reprezentanţii Guvernului au discutat despre înfiinţarea unei linii aeriene între Bucureşti şi Jersey City, deşi noi nu avem destule avioane să ajungem în Italia. "Dacă vedeaţi un prim-ministru dintr-o dintr-o altă ţară, de pe alt continent, însoţit de jumătate din Guvern, în vizită la un primar dintr-o localitate micuţă de la noi şi discutând cu acel primar despre o linie aeriană - ce aţi fi crezut despre acea ţară? Ori că este o ţară bananieră? Ori că este condusă de nişte bufoni!", a scris Ponta pe Facebook.

"România NU are Ministru de Interne/ România NU are Ministru al Educaţiei/ România NU are Ministru al Energiei/ România NU are Ministru al Mediului! Aţi auzit vreodată de oraşul Jersey City (un oraş american cum sunt alte câteva mii în SUA, similar ca dimensiune şi populaţie cu Ploieşti sau Baia Mare)?

Pe primarul din Jersey City (un fel de Dan Tudorache american) îl puteţi vedea în poza de mai jos, aşezat la masă - şi pe cealaltă parte a mesei stau prim Ministrul Romaniei, alaturi de Ministrul Comunicatiilor si Ministrul Apararii - pe coltul mesei ( pe post de consilier) sta Ministrul de Finante!! Ei discută despre o linie aeriană între Bucureşti şi acel orăşel american (noi care nu avem destule avioane să mergem până în Italia). În mod normal, pare o scenă dintr-o comedie absurdă de la Hollywood", a scris, luni seară, pe Facebook, Victor Ponta.

Viorica Dăncilă, însoţită de mai mulţi miniştri, face o vizită în Statele Unite ale Americii. Porivit programului, luni, Dăncilă s-a întâlnit cu cu Steven Fulop, primarul oraşului Jersey, dar şi cu Ezra Friedlander, preşedintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David între Egipt şi Israel şi cu conducerea Băncii Mondiale.

Marţi, Viorica Dăncilă areprogramată o întrevedere cu Angel Gurria, secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi cu James Richard Perry, secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii.