Victor Ponta, dezvăluiri şocante despre un episod petrecut în spitalele româneşti: "Aveam pe card, am scos, am plătit"

Preşedintele Pro România a povestit în emisiunea Gândul Live cum, când mama sa a fost internată într-un spital privat, a fost sunat în jurul orei 23:00 pentru a fi anunţat că trebuie să meargă urgent să achite costul operaţiei mamei sale, altfel aceasta nu va fi operată.

"Ştiu foarte bine ( n.r. condiţiile din spitalele private). La 11 seara m-au sunat de la spitalul la care era internată mama şi mi-au spus "dacă nu plătiţi în seara asta, mâine nu o punem pe masa de operaţie". M-am dus la 11 seara şi am plătit, dar câţi sunt în situaţia mea, care aveam pe card, am scos, frumos, am plătit. Dar nu sunt 10% în România, cred că sunt 5%", a dezvăluit Victor Ponta.

Citeşte şi: Primul român diagnosticat cu coronavirus. Anunţ oficial făcut de MAE. Arafat: Nu se pune problema să fie adus în România