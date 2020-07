Victor Ponta dinamitează legea privind izolarea. "PSD şi PNL s-au luptat să o votăm noaptea ca hoţii. E clar o înţelegere"

Într-o intervenţie telefonică la România TV, Victor Ponta a afirmat că forma legii a fost prezentată liderilor de grup din Camera Deputaţilor la ora 19.59, iar "la ora 20 a început votul".

"Vreau să înţelegeţi că toţi deputaţii PSD, PNL, PMP au votat o lege de care habar n-au ce scrie. N-au avut când să o citească. Sunt 33 de pagini!

Noi am fost consecvenţi. Ceea ce am spus am şi făcut. Am votat împotriva unei legi care încalcă drepturi fundamentale, care vorbeşte de suspiciune rezonabilă că eşti bolnav de COVID, exact ca în Codul Penal. E o lege care va fi inaplicabilă din cauza prevederilor sale", a spus fostul premier.

Liderul Pro România spune că e "convins" că legea va fi promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

"Când PSD şi PNL s-au luptat să o votăm noaptea ca hoţii, am întrebat de ce să nu o votăm mâine. Au votat-o noaptea ca hoţii. E clar că e o înţelegere între PSD şi PNL", a menţionat Victor Ponta.

Întrebat dacă Avocatul Poporului poate contesta acest act normativ, Ponta a explicat că nu e vorba despre o ordonanţă de urgenţă. "Este vorba despre un proiect de lege care pot fi contestat de 50 de deputaţi sau de 25 de senatori. Pro România nu are acest număr şi va merge la promulgare legea".