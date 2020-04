Victor Ponta: "Domnul Iohannis a zis NEIN, dacă vreţi la muncă, la cules de sparanghel în Germania"

"România e condusă de paznici, nu de vizionari în cea mai grea perioadă a sa, şi asta se simte. Dacă se interzice circulaţia maşinilor, sigur nu vom main avea morţi în accidente rutiere, dar nu asta e soluţia", a deeclarat Victor Ponta la România TV, avertizând că criza economică va avea efecete de zecu, sute de ori mai grave decât pericolul pandmiei de coronavirus.

"Operaţiunea Sparanghel a fost evident organizată de Guvernul României, nu este posibil să nu îi oprească niciun echipaj de la Pătrăuţi până la Suceava. ", a mai spus victor Ponta.

"Eu va spun direct ca VA MINT / am vazut si am propus multe bugete publice ( ca Ministru si Prim Ministru) si pentru mine este evident ca datele prezentate azi privind scaderea economica , deficitul bugetar , rata somajului si ratele dobanzilor sunt facute "din pix" - realitatea va arata ca datele negative adevarate vor fi cel putin duble ( chiar triple)!

"Guvernul PNL alege iar sa "cosmetizeze" adevarul : cum au facut cand au spus ca la Suceava nu este nicio epidemie/ cum au facut cand spuneau ca nu avem persoane infectate pentru ca ei nu faceau teste / cum au facut cand au spus ca au echiplamente medicale de protectie pentru doctori / cum au facut cand au spus ca ii baga in carantina pe toti cei veniti acum in tara / cum au facut cand au spus ca interzic exportul de grane sau cand au spus ca nu exista taieri ilegale de lemn si ca noi nu exportam busteni / cum au facut cand au spus ca stam toti in casa si ei vandeau muncitori romani in Germania, Angliat sau Austria / cum au facut cand au spus ca amana ratele la banci si nu le-au amanat / cum au facut cand au spus ca dau credite la IMM uri si a cazut imediat siteul ( Citu a gasit scuza ca a fost atacat de Opozitiee)!!", a scris Victor Ponta şi pe Facebook