Articol publicat in: Politica

Victor Ponta e categoric: "Guvernul aceasta monocolor nu se poate salva. Nu poate fi învestit şi nu poate funcţiona"

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul desemnat, Ludovic Orban, anunţă că marţi şi miercuri va continua seria discuţiilor cu reprezentanţii partidelor parlamentare, în vederea conturării unei majorităţi care să susţină Guvernul. Marţi se va negocia cu ALDE, PMP, UDMR şi USR, iar miercuri cu Pro România. Finalul negocierilor este greu de prevăzut dupăc e Victor Ponta a anunţat luni seară încă o dată că nu susţine acest guvern. "Guvernul aceasta monocolor nu se poate salva. Nu poate fi învestit si nu poate functiona daca nu il sustine nimeni. Nu ai cum sa treci buget si masuri de reforma. Astept ca oamenilor sa le treaca criza asta ca ei au tot, astept sa se aseze toata lumea cu mintea la cap, sa faca un proiect de guvernare serios pana la alegerile urmatoare, si astept alegeri cel mai devreme cu cele locale. Cei care spun ca se pot face anticipate maine sau in ianuarie va mint. Daca nu ne batem joc de oameni, putem face alegeri parlamentare cu localele, ce ar fi foarte bine pentru Romania, sa stim cine sunt primari si premier ulsi sa facem un proiect ca lumea pentru Romania", a declarat Victor Ponta în exclusivitate la România TV. Orban a anunţat că marţi şi miercuri se vor purta noi negocieri cu partidele parlamentare. ”Mâine şi poimâine urmează runda a doua de discuţii cu partenerii alături de care am depus moţiunea de cenzură. Mâine ALDE, PMP, UDMR şi USR, iar miercuri Pro România”, a anunţat Orban. Acesta a precizat că a stabilit un calendar ”rezonabil” pentru învestirea Guvernului. Joi sau vineri va fi depusă lista miniştrilor şi Progrul de Guvernare, iar votul de învestitură ar putea avea săptămâna viitoare, miercuri. Orban a reiterat ideea că ar trebui ca ”votul de învestire să se producă cât mai repede”, precizând că persoanele propuse pentru a prelua ministerele sunt pregătite pentru audiere. În plus, Orban a spus că ”România are nevoie cât mai rapid de un Guvern învestit care să aibă capacitatea deplină”. Premierul desemnat a precizat, răspunzând unei întrebări, că există o consultare permanentă cu preşedntele Klaus Iohannis. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay