Articol publicat in: Politica

Victor Ponta explică de ce nu îşi doreşte la guvernare: "După 6 milioane de Puie Monta, e cazul să fii smerit o perioadă"

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Victor Ponta, liderul Pro România, a explicat de ce nu își dorește să intre la guvernare, de ce vrea să rămână în Opoziție până în 2024 și de ce nu îl interesează la negocierile cu PNL funcția de președinte al Camerei Deputaților. Victor Ponta a declarat că va discuta cu Ludovic Orban câteva condiții pe care le are pentru a susține cabinetul. Totuși, Ponta este se părere că negocierile de după moțiune au început prost și că Orban are șanse mici să treacă Guvernul prin Parlament. "Trebuia să înceapă altfel: toate partidele din Parlament să vină să spună dacă vor sau nu să își asume ideea de guvernare, după care fiecare dintre cei care vor la guvernare să dea trei oameni care se pricep cu adevarat la ceva, nu prieteni cu Ionel și Georgel. Mie îmi pare că s-a început prost și se va termina prost. Dar da, aș fi dispus sa le spun ce e de facut", a susţinut liderul Pro România. Propunere-şoc. Ponta şi Dăncilă să demisioneze pentru ca PSD şi Pro România să fuzioneze Ponta a explicat şi de ce nu îşi doreşte să intre la guvernare. "După ce ai luat 6 milioane de Puie Monta, e cazul să fii smerit o perioadă destul de lungă", a spus liderul Pro România. Unele dintre condițiile pe care le va pune Pro România la negocieri se numără impozitarea diferențiată și creșterea diferențiată a pensiilor, anunţă Ponta. "Nu vom vota Guvernul Orban în Parlament, nu avem cum. Să vedem ce promite și vrea să facă domnul Orban. Guvernul Orban este doar o continuare a instabilității. Nu am văzut niciun fel de idee despre ce urmează (...) Dacă pică prima propunere, domnul Ioahnnis va spune: Ludovic, îmi pare rău, te-am propus, n-ai fost în stare! Eu așa cred. (...) Dacă ar veni a doua propunere Bolojan, ar trece fara probleme", crede liderul Pro România. Ponta susține ca ar vrea să fie viitorul lider al PSD-iștilor. "Categoric nu au și vor avea nevoie de un lider, nu acum. Voi încerca să fiu eu. Pentru că, totuși, în memoria alegătorului PSD - nu a liderilor PSD care au memorie scurtă, toți au ajuns ceva pe semnătura mea, în frunte cu doamna Dăncilă - în vremea când era Ponta lider la PSD ne era bine", a mai declarat Victor Ponta. loading...

