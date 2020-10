Victor Ponta: "În noiembrie o să fie bine, o să mâncăm în restaurante, dar de pe 7 decembrie se închide tot!"

Preşedintele Pro România susţine că măsurile luate de guvern sunt haotice, nu au niciun sens, singurul scop al executivului, prin autorităţile din subordine, fiind să se asigure că poate organiza alegerile parlamentare. Fostul premier este convins că, după scrutinul din decembrie, România va intra în lockdown.

"Cred ca puteti sa dati din emisiunile din septembrie, cand am zis amandoi ca dupa alegeri se inchid. Stati, ca de pe 7 decembrie se inchide tot.

Nu poti sa inchizi si sa deschizi orase in functie de alegeri, trebuie in functie de ce zic specialistii. Teste facem din ce in ce mai putine. In alte tari, graficul cu numarul de teste e tot in crestere, numai la noi scade numarul de teste.

Aberatia e ca nu insemna ca daca nu facem teste, nu avem virusul. In alte tari, daca faci la privat, ti se deconteaza. La noi nu, parca imi fac eu testul de placere. Asa ca lumea nu se duce, ca se simte bine, dar poate il are si da altcuiva.

Noi nu facem asta pentru ca avem alegeri. In momentul in care decizii legate de sanatatea publica se iau in functie de alegeri, mergem intr-o directie gresita.

Romania a ajuns o tara in care nişte oameni care se trezesc si deshid laptopul, eventual coboara pana la cafea, hotarasc ce sa facem. Dar de taximetrist, medic, asistent, curier, care sa stea acasa sa lucreze pe laptop, aţi auzit? De aia nu ne intereseaza, ca sunt alegatori PSD, sunt prosti, il voteaza pe Piedone. Asta m-a enervat, dar ce, alegatorii nu sunt egali?

In 2014 am iesit din birou si am zis ca alegatorii au intotdeauna dreptate, nu am zis ca aia care l-au votat pe Iohannis sunt rai sau prosti. Campania asta in care, daca ai votat cu altcineva, esti rau sau securist, ma enerveaza. Aia cu cafeaua de 20 de lei ne spun noua, alora care au salariul minim, care nu au cu cine sa lase copilul ca sa faca scoala online, ca nu contam. Se impune aceasta minoritate si noi, restul, stam ca niste mamaligi. Suntem fraieri si tacem din gura.

De ce inchid iar HoReCa? Pentru ca pot. Nu-i intereseaza, e mai usor sa iei bani imprumut miliarde. E o viata pana pe 6 decembrie si cea de dupa. Astia cu laptop si Rezist or sa traiasca bine in continuare, ca nu se atinge nimeni de ei. Ii va sustine statul, care se va imprumuta si va taia de la astia mici. Asa a fost in 2010, cand a doua zi dupa alegeri, a venit Basescu cu nota de plata. Cand am facut USL, Orban a zis sa trecem in protocol ca niciodata nu ne aliem cu PDL, iar ieri Orban se pupa pe nas cu cine? Cu Basescu.

Cei cu salile de pacanele au acces direct la guvern, cei din HoReCa stau la televizor si tipa degeaba. O sa dea drumul in noiembrie, o sa mancam in restaurante, din 7 decembrie vine viata de dupa alegeri, cand se inchide tot.", a spus Victor Ponta la România TV.