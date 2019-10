Articol publicat in: Politica

Victor Ponta mănâncă sarmale cu Tăriceanu, dar drumurile politice se despart

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liderul Pro România, Victor Ponta, a vorbit despre tensiunile cu președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, după ce ALDE a decis să suţinp guvernul liberal, iar Pro Romania să se abţină. Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu au poziţii diferite la negoicerile pentru viitorul guvern. Întrebat despre tensiunile cu Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta a răspuns că relațiile sunt ”foarte bune, ne vedem și azi, vorbim tot timpul, mâncăm sarmale dacă trebuie, dar, în același timp, cu dl Tăriceanu am stabilit doar două lucruri: să-l susținem pe Mircea Diaconu și-l susținem și să dăm jos Guvernul Dăncilă și l-am dat jos”. ”Dl Tăriceanu e liberal, probabil va merge cu liberalii, eu sunt social-democrat și o să țin cu social-democrații, nu cu liderii PSD, că n-ai cu cine” a mai precizat Victor Ponta. Victor Ponta a afirmat că nu e nicio supărare, ci o înțelegere absolut în regulă. Preşedintele Klaus Iohannis continuă, luni şi marţi, consultările pe marginea desemnării unui nou premier.



Potrivit unor surse politice, preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni luni cu preşedintele Pro România, Victor Ponta, preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele PMP, Eugen Tomac, cu reprezentanţii minorităţilor naţionale şi cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.



Marţi, şeful statului se va întâlni cu preşedintele USR, Dan Barna, şi cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



Vineri, preşedintele Klaus Iohannis a avut consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare. De la aceste consultări au lipsit reprezentanţii PSD.



După consultări, şeful statului a declarat că este nevoie de un guvern de tranziţie, adăugând că preferă unul politic, context în care se conturează posibilitatea constituirii unui cabinet în jurul PNL.



Iohannis a precizat că intenţionează să facă cel târziu marţi o desemnare a unui prim ministru, subliniind că nu va fi "un personaj din PSD". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay