Victor Ponta: Nu candidez în 2019. Trebuie să ai un partid mare în spate ca să te baţi la prezidenţiale. PSD singur nu intră în turul 2

"Trebuie sa ai un partid mare ca sa te baţi la alegerile prezidentiale. Pro Romania e un start up. M-am grabit in 2015. De ce sa ma grabesc a doua oara. Sa fii presedintele unei tari presupune maturitate. Experienţa de viaţă contează foarte mult", a punctat Victor Ponta.

Liderul Pro România propune coaliţiei de la putere un candidat comun de centru-stânga care să intre în turul doi și de ce nu să câștige alegerile, dacă Klaus Iohannis pleacă la Bruxelles.



„Am zis că mi-aș dori ca la alegerile prezidențiale să fie un candidat de centru-dreapta și un candidat de centru-stânga. Altfel, PSD singur nu intră în turul doi. Dl Tăriceanu cu ALDE, la fel, nu intră în turul doi. Sunt conștient că nici Pro România. Este un partid mic, la început. (...) Ar fi pentru prima dată. În schimb, în partea dreapta au mai fost candidați. De exemplul dl Băsescu, candidat al Alianței D.A., au mai fost situații. (...) Dacă suntem în stare să găsim un candidat susținut de toți are șanse să intre în turul doi. Nu știu dacă va câștiga sau nu, dar măcar intră în turul doi și există o competiție. Altfel, la toamnă lăsăm politica pentru alții”, a spus Victor Ponta, la România TV.



Cât despre candidatul comun, Victor Ponta a spus că el trebuie agreat de cei de la PSD, ALDE și Pro România.



„Trebuie să fie o persoană care să unească pe toată lumea și care să aibă o imagine internațională foarte bună și o persoană mai puțin radicală. (...) Noi am venit și cu o propunere: Sorin Cîmpeanu. Este foarte respectat și de ALDE, și de PSD. Este președintele Agenției Mondiale a Francofoniei, a fost ministru al Educației, rector, prim-ministru interimar, chiar dl Iohannis l-a numit, deci nu poți să spui că nu-i bun. Nu înseamnă că dacă nu-l vreți pe Câmpeanu, ne luăm jucăriile și am plecat. Faceți voi o propunere mai bună. (...) Dacă reușim să găsim o personalitate de centru, de centru-stânga s-ar putea să intrăm în turul doi și dacă dl președinte pleacă la Bruxelles sunt șanse să și câștige acest candidat”, a mai spus Ponta.

Ponta, despre noul prezidenţiabil din PSD: Dacă vrei să fii popular și vrei să iei și voturi, nu te faci ministru de Finanţe

Victor Ponta a comentat intrarea lui Eugen Teodorovici în lupta din interiorul PSD pentru desemnarea candidatului care va reprezenta partidul la alegerile prezidențiale.

„Ministrul de Finanțe este un om antipatic, nepopular, dar care spune întotdeauna adevărul și are grijă de cămară. Dacă vrei să fii popular și vrei să iei și voturi, nu te faci ministru de Finanțe. Asta e regula în toate țările democratice. În toate țările democratice, ministrul de Finanțe este cel care zice: nu am bani. Eugen spune la toată lumea că are, ceea ce este neadevărat, că n-are”, a comentat Victor Ponta.



Victor Ponta, după ce Legea pensiilor a picat: Nu există aceşti bani

Liderul Pro România a dezvăluit că nu există bani pentru legea pensiilor. „Pentru ce a promis dna Vasilescu, categoric nu. Nu există acești bani și nu ai cum să-i obții într-un timp atât de scurt. Pentru că de tăiat de unde să mai tai? A, dacă în loc de 27 de miniștri rămâi cu 15, dacă în loc de 1.300.000 de funcționari rămâi cu 800.000, sigur, dar ești dispus să faci chestia asta? Eu nu cred că cineva de la PSD este dispus să facă chestia asta. (...) Probabil, Șerban (c.n. Șerban Nicolae, liderul de grup al PSD din Senat) era ocupat cu campania în partid și nu i-a mai organizat. Nu știu! O să vină la Cameră. La Cameră oricum se mută în septembrie, octombrie. Vă spun un lucru. Eu nu aș vrea să votăm o Lege a pensiilor în campanie electorală. Îmi aduc aminte în 2008 când am votat legea cu profesorii. Am votat-o în campanie electorală și a venit cineva și ne-a zis: vedeți că nu aveți bani nici de salariile actuale, nu să le dublați. Nu, toată lumea. Dublarea salariilor! (...) Toți știam că nu sunt bani pentru asta. Deci, eu nu aș vrea să votăm o lege a pensiilor în octombrie, noiembrie, când este campanie electorală”, a spus Victor Ponta la România TV.

Victor Ponta, nemulţumit de Ana Birchall în cazul fetiței din Mehedinți

Victor Ponta a comentat şi cazul fetiței din Baia de Aramă, județul Mehedinți, care a fost luată cu forța de mascați și un procuror, din casa asistentei maternale, care o creștea de mică, pentru a fi dată spre adopție unei familii din SUA.



"Bun, plânge ministrul. Dar în afară de plâns ministrul, ai aflat exact ce s-a întâmplat acolo? Ai venit cu măsuri, ai zis "a greșit Ionescu, îl sancționez, a făcut bine Popescu, îl premiez". Legea e proastă, n-ai cum să iei un copil cu forța.



Orice ar fi, să schimbăm repede. Să dăm o ordonanță. Nu se supără nimeni dacă dai o ordonanță privind protecția copilului, să schimbi o lege care, poate, nu-i bună. Cum e cu adopțiile internaționale, dăm copiii sau nu-i dăm pentru adopție internațională și cum verificăm. Asta înseamnă să guvernezi, să iei problema, să te apuci să rezolvi. Altfel, să plângi. Asta faceți dumneavoastră, oamenii care se uită la televizor, dar nu un ministru. Un ministru rezolvă probleme, nu plânge, că nu asta e soluția.



Când văd mascații cu un procuror, care i-au un copil de opt ani, nu e bine", a spus președintele Pro România.



Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a declarat că a cerut o anchetă în cazul procurorului care a bruscat o fetiţă de nouă ani în localitatea Baia de Aramă, din Mehedinţi, cu scopul de a o lua din casa asistentului maternal şi a o da spre adopţie în SUA.



"Pe mine mă interesează să mă asigur că fetiţa este bine şi nu mai trece prin trauma prin care a trecut, de aceea am cerut o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Eu regret şi îmi cer eu scuze public pentru că acea fetiţă a trebuit să îndure ce a îndurat şi sper să nu se mai întâmple. Au fost deja dispuse măsurile legale necesare. Mi-au dat lacrimile!", a spus Ana Birchall.