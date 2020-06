Victor Ponta: Parlamentarii ProRomania vor vota IMPOTRIVA prelungirii strării de alertă după 15 iunie

Victor Ponta a ataşat şi un sondaj Sociopol potrivit căruia 38% dintre respondenţi sunt de acord cu prelungirea cu o lună a stării de alertă după 15 iunie, în timp ce 55% se opun.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că se impune prelungirea stăre de alertă şi după 15 iunie, dar cu mai puţine restricţii. Astfel, din a doua jumătate a lunii iunie vor fi redeschise mall-urile, excepţie zonele de restaurant şi locurile de joacă, se redeschid salile de finess, se pot redeschide grădiniţele private şi after-schoolurile.

"Având în vedere ca in ultima vreme numarul de imbolnaviri nu a scăzut şi nu a crescut semnificativ, consideram ca este posibil sa continuam cu cateva masuri de relaxare dupa 15 iunie.

Aş exemplifica cele mai importante:

După 15 iunie se vor putea redeschide mall-rile, dar fara restaurante si locuri de joaca

Vor fi posibile evenimente private cu maximum 20 de persoane la interior şi 50 de persoane in exterior.

Pentru a veni în sprijinul paritilor va fi posibila dupa 15 iunie redeschiderea gradinitelor si afterschool-urilor private

După 15 iunie va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness, dar cu respectarea unor norme de distanțare.

Vor putea fi deschise piscinele exterioare.

Starea de alertă după 15 iunie. Ţările pentru care se menţine carantinarea la revenirea în România

Lucrurile vor fi mai relaxate în relația cu statele unde numărul de îmbolnăviri în ultimele 14 zile e sub 5 cazuri la un milion de locuitori. Deocamdată, la acest criteriu obiectiv nu se încadrează state precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Olanda, Suedia. În acest sens, având un criteriu obiectiv, vom urmări cu mare atenție comunicările la nivelul UE și vom reacționa imediat acolo unde lucrurile se schimbă în bine.

Starea de alerta. Având in vedere ca nu avem o scadere a numarului de îmbolnaviri, faptul că avem peste 150 de cazurio se impune prelungirea stării de alertă.

Guvernul va dezbate în ședință de guvern aceste decizii, dar măsurile restrictive sunt mai puține decât acum.

Mă adresez parlamentarilor, care trebuie să dezbată: Fiți responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dacă sprijiniți guvernul, putem controla eficient această răspândire a epidemiei.

Subliniez expres că guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire foarte limitată a epidemiei.

Ați văzut un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra: fără aceste măsuri am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus din timp aceste măsuri ne-a permis să controlăm epidemia. Stimați parlamentari, nu puneți acum sub semnul întrebării aceste măsuri care s-au dovedit corecte", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.