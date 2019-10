Articol publicat in: Politica

Victor Ponta: "Pe toţi din PSD dacă-i strângeţi de acolo, nu strângeţi 10 neuroni. Pe cei buni îi iau la mine"

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul Pro România, Victor Ponta, susţine că partidul său este singurul care mai reprezintă social-democraţia în România, întrucât ”Dăncilă a trădat”. Ponta susţine că ce se întâmplă acum la PSD nu are nicio legătură cu PSD şi afirmă că, în 2001 când a intrat el în PSD, acolo erau oameni deştepţi. ”Acum, dacă îi strângeţi pe toţi de acolo, nu strângeţi zece neuroni, e o debandadă”, a mai spus Ponta. Președintele Pro România, Victor Ponta, spune că liderii PSD "se sinucid și vor să distrugă” partidul și că îi va chema pe social-democrații „cei buni” în formațiunea pe care o conduce. "Practic, suntem singuri care vor reprezenta cu adevărat, în zona de centru-stânga, alegătorii social democraţi, pentru că e clar că Dăncilă i-a trădat”, a sus, luni, Ponta. Victor Ponta mănâncă sarmale cu Tăriceanu, dar drumurile politice se despart Acesta susţine că, indiferent de declaraţiile publice ale celor din PSD, "baronii PSD” vor vota noul guvern. ”Am înţeles că baronii speră ca în felul acesta să îşi păstreze oamenii în funcţii să nu îi dea PNL-ul afară. Noi, cei de la PRO România, nu avem nicio oameni care să fie daţi afară, pur şi simplu o să cerem oameni profesionişti şi măsuri urgente pentru că vine bugetul şi bugetul este o chestiune extrem extrem... E mare nevoie de profesionalism”, a mai spus Ponta. În plus, Ponta a atacat din nou conducerea PSD şi pe Viorica Dăncilă: ”Ce este acum în conducerea PSD nu are nicio legătură cu PSD. În conducerea PSD, când am intrat eu în 2001, erau oameni deştepţi. Acuma, pe toţi dacă-i strângeţi de acolo, nu strângeţi 10 neuroni. În al doilea rând erau oameni interesaţi de social democraţie, nu de broşe de mii de euro şi de baroni şi de sute de mii de euro cash plimbaţi pe aici. Mie mi se pare că se sinucid şi vor să distrugă PSD. Asta vor să facă”. Liderul Pro România a completat afirmând că ”e o debandadă şi un haos... Eu am grijă de votanții PSD și de pesediști pe care – cei buni îi iau la mine, cei răi să rămână cu Dăncilă și baronii". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay