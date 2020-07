Victor Ponta: "PNL este disperat să desfiinţeze SIIJ. Portocală a avut grijă să nu facă dosar nimănui din PNL"

Victor Ponta a fost întrebat cum priveşte reţinerea lui Negulescu şi dacă speră ca acesta să fie semnalul de curăţare a sistemului din Justiţie.

"Cu neincredere. Eu nu cred ca intr-adevar va pati ceva domnul Portocala, pentru ca erau informatii de 2-3 ani ca a falsificat probe, ca a promis fratilor Cosma ca le rezolva dosarele daca dau declaratii false, ca s-a comportat ca si cum judetul Prahova era al lui.

Lucrurile astea se stiau, le-ati prezentat si dumneavoastra, si eu si altii.

Eu sunt fost procuror si cand vad astfel de ifractori, care se folosesc de puterea pe care le-o da legea ca sa comporte asa, in alte tari din Europa, infunzi puscaria.

Domnul Negulescu a si spus ca daca i se intampla ceva va vorbi si el. El si-a ales victimele cu atentie, nu s-a dat la oricine. El vorbeste exact ca un mafiot. Eu l-am intrebat daca oamenii din colegiul 6 din judetul Gorj m-au votat pentru ca a venit Tony Blair la Bucuresti. Iar el a raspuns "bizonul roman, adica alegatorii, voteaza orice". Dar nu e o surpriza, el asa se comporta mereu, si cand venea la Bucuresti.

PNL d-aia este disperat sa desfiinteze sectia speciala, pentru ca Portocala a avut grija sa nu faca dosar nimanui de la PNL, asa ca or sa vrea sa-l protejeze.

Eu m-as fi bucurat ca semenea uscaturi sa fie inlaturate, pentru ca opinia publica zice ca daca unu e asa, asa sunt toti. Poate ca in sfarsit magistratii, care majoritatea sunt cinstiti ca si noi, or sa vrea sa curete. Eu sunt convins ca nu mai are nici protectia de la SRI, s-au mai schimbat oamenii.

Poate ca se schimba ceva, dar dati-mi voie sa fiu precaut. E un procuror care a facut dosare tuturor fostilor prim ministri de la PSD si mai sunt si altii. Nu stiu daca doamna Kovesi se teme de ce ar putea spune din spatrele gratiilor. Mai erau si altii acolo, Albert Savu, Onea, sunt convins ca nu erau niste haiduci, evident ca erau si ei protejati si raportau mai departe. La Ploiesti au fost chemati si Blaga, si Fenechiu, mai putin liderii PNL, care nu a fost chemat niciunul pe acolo."