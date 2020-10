Victor Ponta: "Pro România va vota orice Guvern cu condiţia să accepte două măsuri economice"

Cele două măsuru vor ajuta atât românii cu venituri mici, cât și firmele care au probleme, să treacă prin criza provocată de pandemia de COVID. Condițiile Pro România pentru a vota viitorul Guvern vor fi prezentate, pe larg, duminică, a precizat Victor Ponta.

”Eu aș vota un guvern, dar nu așa pe sub masa, asta nu-mi place la PSD, că o fac pe sub masă. Dar aș pune niște condiții clare: 'Domnule, dacă vreți să vă votez, vreau să faceți aceste două măsuri ale noastre, ale Pro Romania, care se referă la oamenii care n-au venituri să treaca prin criză și la firmele care se închid în criză. Dacă faceți acest lucru..'. Adică mi se pare mult mai corect să pui pe masă. Nu pot să mă fac că mă războiesc și pe sub masă să negociez să te votez. Nu e ok lucrul ăsta și cred că oamenii simt" , a declarat acesta.

Victor Ponta susține că nu îl interesează funcțiile și va vota orice Guvern care va pune în aplicare cele două măsuri ale partidului pe care îl conduce.

”Eu am discutat cu colegii mei. Avem cele două măsuri ale noastre. Dacă există un Guvern care le pune în aplicare, votăm acel Guvern. Nu mă interesează funcții, nu am nevoie de așa ceva. Vreau să știu ce face Guvernul cu partea economică", a mai declarat Victor Ponta.