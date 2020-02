Victor Ponta, reacţie după declaraţiile lui Raed Arafat privind privatizarea sănătăţii: "Să nu spuneţi că nu aţi ştiut"

"Sigur vreti sa le dati toti banii dvs lui Costache, Orban & Co ? Sau sa va tratati acasa ca in Evul Mediu? Asta reprezinta acum PNL = interesele unor gasti de oameni super bogati ! Iar dupa Alegeri nu ii va mai speria nimic timp de 4 ani ! Sa nu spuneti ca nu ati stiut!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Raed Arafat a anunțat joi seară, la România TV că o simplă vizită la Urgențe ar putea costa și 10.000 de lei.

"O sa pierdem personal, o sa avem lipsa de personal in sistemul public unde vor merge oricum multi pacienti, cei fara posibilitati, afectam sistemul. Cu cat scade numarul de medici iti reduci activitate.Nu aduce un sistem mai bun. Nu va putea sa inlocuiasca privat. Ar costa de doua trei ori mai mult. Sa luam UPU pe linie privata, luam SUA, stiti ce inseamna, intri in UPU te vede primul medic face factura, te vede un medic de specialitate face factura. O vizita la un UPU in 2-3 ani te costa si 10 mii de lei. In SUA cu o raceala iesi cu 3 mii dolari", spunea Raed Arafat la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Reamintim că Guvernul a adoptat proiectul de OUG prin care serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative se pot derula atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați.

„Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament in cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate", se arată în expunerea de motive a proiectului de ordonanță care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit actului normativ, furnizorii privați de servicii medicale puteau implementa programe de sănătate ale statului, doar atunci când era depășită capacitatea furnizorilor publici de a le implementa.