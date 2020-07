Victor Ponta reacţionează după arestarea fostului procuror "Portocală". "Acest individ s-a răzbunat pe familia mea"

"Pentru mine, durerea cea mare a fost că acest individ s-a răzbunat pe familia mea. (...) Oamenii trebuie să vadă că un asemenea individ când încalcă legea plăteşte de zece ori mai mult decât un om obişnuit", a afirmat Victor Ponta, la România TV.

Victor Ponta a spus că nu are "satisfacţii" în urma arestării fostului procuror Mircea Negulescu, cunoscut drept "Portocală".

"Satisfacţii nu am nici eu. Nu îmi dă nimeni anii pierduţi. Apartamentul pe care-l am e pus sub sechestru de Portocală.

Mă aştept acum ca oamenii lui Portocală să înceapă să ne lucreze. Sunt nişte lucruri pe care ni le asumăm. Nu trebuie să sufere familiile noastre", a afirmat fostul premier în interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv joi ca fostul procuror Mircea Negulescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase, în două dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair".

Iniţial, pe 16 iulie, un judecător de la Instanţa supremă a respins cererea Secţiei speciale de arestare preventivă a lui Mircea Negulescu şi l-a plasat pe fostul procuror sub control judiciar, însă un alt complet de la ÎCCJ a admis joi contestaţia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) şi a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile, conform Agerpres.

Pe de altă parte, instanţa a decis ca fostul poliţist Mihai Iordache să fie cercetat în continuare sub control judiciar.

Mircea Negulescu este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase, în două dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.