Victor Ponta: "Restângerea drepturilor se poate face doar de parlament. Guvernul Orban, din infatuare şi parvenitism, şi-a bătut joc"

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, după decizia CCR privind amenzile din perioada stării de urgenţă, că doar Parlamentul are dreptul de restrângere a drepturilor şi mărirea amenzilor, iar Guvernul Orban "a încălcat tot timpul Constituţia".



Ponta a precizat că trebuie adoptată rapid în Parlament o lege care să reglementeze această problemă. Victor Ponta a mai explicat că decizia CCR nu înseamnă că vor dispărea amenzile în cazul nerespectării ordonanţelor militare, ci vor rămâne în vigoare amenzile nemajorate."Eu le-am spus in parlament foarte clar ca orice restrictionare a drepturilor trebuie impuse de parlament, pentru ca poporul a votat parlamentul, nu pe domnul Orban, domnul Vela si ceilalti din guvern. Domnul Orban a incalcat Constitutia, pentru ca atunci cand vrei sa restrangi drepturi, te duci la parlament. Vom posta o contestatie tip pe care romanii o pot folosi pentru a anula aceste amenzi.

Trebuie să adoptăm rapid o lege, am vorbit cu domnul Ciolacu, cu domnul Tăriceanu, altfel o să avem 400.000 de procese. Guvernul Orban, din incompetență, din parvenitism, și-a bătut joc de români. Amenzile mărite nu se mia pot da, se pot da cele dinainte. E haos produs din incompetență, aroganță și impostură a unui guvern care își bate joc de români de 7 luni.", a spus Victor Ponta.

"Amenzile vechi sunt in vigoare, cele marite nu. Domnul Orban, in loc sa explice asta, batea campii pe la televizor. CCR a mai decis astazi ca proiectul de lege privind amanarea ratellor e neconstitutional. Acum eu ce ar trebui, sa spun sa nu respectam deciziile CCR?", a completat fostul premier al României.

"Noi, de la Pro România, suntem singurii care am votat împotriva decretului de prelungire a stării de urgenţă. Am spus foarte clar, orice restricţionare a drepturilor - şi e normal să existe restricţii în perioade dificile - dar aceste restricţii trebuie impuse de către Parlament pentru că poporul căruia îi restrângi drepturile sau îi măreşti amenzile a votat Parlamentul, nu l-a votat pe Ludovic Orban, care nu a candidat la nimic, nu l-a votat pe domnul Vela şi pe toţi ceilalţi din Guvern, însă Guvernul PNL, tocmai pentru că nu reprezintă decât 15 -20 la sută din Parlament, a încălcat tot timpul Constituţia şi nişte reguli care se aplică în toate ţările şi anume că, dacă vrei să restrângi drepturi, este prevăzut în Constituţie, te duci la Parlament. Ei nu vor să bage în seamă Parlamentul şi CCR le-a spus astăzi ceea ce era evident", a declarat Ponta, la România Tv.



El a spus că Pro România va posta pe toate conturile de socializare o contestaţie tip pe care cetăţenii pot să o folosească pentru a anula aceste amenzi.



"Cu siguranţă, dacă nu vrem să-i trimitem pe cei 300.000 - 400.000 de români să avem 400.000 de procese, trebuie să adoptăm rapid - şi am vorbit şi cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Ciolacu, o să vorbesc şi cu ceilalţi lideri din Parlament - o lege în Parlament care să reglementeze această problemă. Altfel, o să avem 400.000 de procese şi cred că justiţia are alte lucruri de făcut decât să constate în 400.000 de procese că Guvernul Orban, din incompetenţă, din aroganţă, din infatuare, din parvenitism, şi-a bătut joc de toţi românii", a adăugat Ponta.



Victor Ponta a explicat că, de acum înainte, în cazul în care se încalcă ordonanţele militare, nu se mai pot da amenzile mărite prin ordonanţă militară, dar se vor putea aplica cele vechi.



"Explicăm noi, (...) le spunem oamenilor: atenţie, amenzile vechi sunt în vigoare, cele mărite prin ordonanţă militară, nu. Domnul Orban, în loc să explice chestia asta, am văzut că, până la această oră, a bătut câmpii pe la televizor ce rea este Curtea Constituţională, că nu trebuie să respectăm deciziile Curţii. Astăzi, de exemplu, CCR a mai decis ceva, că legile pe care le-am adoptat noi toţi, în Parlament, legate de ratele la bănci, de taxele la stat şi utilităţi sunt neconstituţionale. Ce ar trebui să spun acum? Să spun, cum a zis domnul Iohannis ieri şi ce spune domnul Orban azi: Nu respectaţi deciziile CCR, nu plătiţi rate la bănci, nu plătiţi utilităţile? Asta este haos, incompetenţă, aroganţă şi impostura unui Guvern care şi-a bătut joc de România în ultimele 7 luni", a mai adăugat Ponta.



Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului prin care se reglementează cuantumul amenzilor pe perioada stării de urgenţă. Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că prevederile art. 28 din OUG 1/1999, prin care au fost stabilite amenzile pentru nerespectarea restricţiilor în perioada stării de urgenţă, sunt lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate, iar stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a poliţiştilor.