Victor Ponta: "Pe vremea guvernelor Tăriceanu şi Ponta, oamenii au dus-o bine. Ăştia se comportă ca elefantul în junglă, că e el mare"

"Eu am asteptat ieri, fiind 1 iunie, sa iasa domnul Orban seara, cum am facut eu in 2015. Sa zica, "domnule, n-a fost usor, dar am gasit banii de alocatii". Il dadea toata lumea, chiar si dumneavoastra. Si eu, ce era sa zic. Dar el chiar vrea sa se sinucida (nr. politic).

Declaratia domnului Orban cand a devenit prim ministru, a zis asa: "nu se discuta legea pensiilor". Apoi in frebruarie, doamna ministru al Muncii a zis ca sunt bani in buget, Citu la fel.

In 2010 nu aveam bani la buget, a venit Basescu si a taiat. In 2011 la fel. In 2012 am dat banii oamenilor, nu au plecat cu ei din tara, i-au cheltuit aici si am avut 7 ani de crestere economica.

Impotriva acestei legi promulgate de Iohannis nu a votat nimeni, nici PNL.

Maine avem la vot ordonanta prin care guvernul a amanat plata alocatiilor. O ordonanta respinsa isi inceteaza efectele si reintra in vigoare legea anterioara, deci ar trebui date alocatiile. M-am uitat in toate tarile europene, nu exista nici o tara care sa nu dea ceva ce ii obliga legea.

De ce sa nu dai banii, cand oricum prin TVA se intorc mare parte la domnul Citu. Pe vremea guvernelor Tariceanu si Ponta oamenii au dus-o bine. Noi l-am citit pe Kanes, nu vin ideile astea din mintea noastra. Astia sunt in jungla, ca elefantul care crede ca e mare si ceilalti sa moara. Nu e asa.

In America in 2008, au dat bani bancilor si i-au pus sa imprumute oamenii si asa s-a refacut economia. Mai mult ca niciodata trebuie sa bagi bani in economie. Daca esti in stare, da drumul la autostrazi. Ai? Nu ai. Prin agricultura. Nu au dat nici un fel de ajutoare.

Într-o luna de inchis economia am pierdut 15 miliarde de euro, printr-o decizie politica.", a declarat Victor Ponta.

"Bolnavul e in stare foarte grava. In cultura, la sport, nu o sa mai avem campionate, daca nu le ajutam acum. Le zicem sa se antreneze prin parcuri si la perete si zice guvernul ca se ocupa el la anul. Pai la anul nu o sa mai existe. Daca lasam sa moara firmele romanesti, in ce sa mai bage guvernul bani la anul? Trebuie acum, intr-o saptamana, intr-o luna. Cine mai rezista pana in februarie-martie?", a adăugat fostul premier.

"Vad un tip de aroganta de tip "noua nu ne face DNA dosare, pe noi ne voteaza diaspora, n-au ce sa ne faca". Nu isi dau seama ca oamenii pot vota Pro Romania, pot vota USR.

Să va dau o veste noua, de azi. CCR a declarat ordonanta privind achizitiile neconstitutionala. Problema e ca fiind neconstitutionala, se desfac toate efectele juridice, iar Curtea de Conturi vine si le imputa banii celor care i-au cheltuit. Apropos, maine ce fac, cum fac achizitii?", a comentat Ponta una dintre stirile zilei.

"Eu cred ca ar trebui sa dam cat mai repede jos acest guvern. Iohannis o sa-l puna tot pe Orban sau pe Citu. Dar de ce numai de la PNL, daca e unu bun, care nu e de la PNL, de ce nu? Pana si Basescu, l-a tinut pe Tariceanu vreo 4 ani, m-a pus pe mine de doua ori. E trist ca intotdeauna se poate mai rau.", a declarat Ponta, în dialog cu Victor Ciutacu.

