VIDEO cu prăbuşirea avionului ucrainean. Un jurnalist iranian a filmat zborul în picaj şi explozia

Accidentul s-a produs la ora 04.45, ora României şi a fost filmat întâmplător de o persoană aflată în apropierea aeroportului. Pe imagini se poate vedea cum mingea de foc coboară vertiginos şi se prăbuşeşte, provocând o explozie uriaşă.

Majoritatea pasagerilor erau canadieni, 73, şi iranieni, 71. De asemenea, la bord se mai aflau 11 cetăţeni ucraineni, 8 suedezi, 6 afghani, 4 germani şi 3 britanici.

Acesta este primul accident fatal din istoria companiei Ukraine International Airlines (UIA). Compania a precizat că aeronava trecuse testul tehnic planificat şi desfăşurat pe data de 6 ianuarie.

