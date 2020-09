VIDEO Elon Musk a testat modelul VW ID.3 pe pista unui aeroport din Germania. Întâlnire de gradul trei cu şeful Volkswagen

Elon Musk a mers în Germania pentru a se ocupa de viitoarea uzină Tesla care se construieşte lângă Berlin, însă, la invitația lui Diess, cei doi s-au întâlnit, timp de două ore, pe aeroportul din Braunschweig, aflat în imediata apropiere a cartierului general al VW, de la Wolfsburg. Elon Musk a avut astfel ocazia să testeze principalul model concurent pentru Model 3: ID.3. După apariția primelor zvonuri legate de această întâlnire, Herbert Diess a postat pe contul lui de Linkedin un filmuleț care ni-l înfățișează pe Elon Musk la volanul primului model cosntruit de VW pe platforma MEB.

"Aceasta este o mașină de volum, nu o mașină de curse", spune Diess de pe locul din dreapta, după ce Musk a apăsat mai tare pe accelerație. „Da, am vrut doar să văd cum accelerează", răspunde Musk râzând. „Direcția e bună" spune Diess, iar Musk confirmă. „Cred că pentru o mașină care nu e sport este foarte bună". „Care e mărimea bateriei?", e curios Musk. „De la 55 la 83", răspunde șeful VW. Apoi cei doi, cu Elon Musk la volan, intră pe pista de avioane. „Ce se poate întâmpla rău?", întreabă amuzat Musk. Apoi pune întrebări despre sistemul de menținere a benzii, pe care Diess nu pierde ocazia să-l laude. „Este (n.r. un dispozitiv) de ultimă generație, tipic german".

La coborârea din mașină, în hangarul aeroportului, filmul dezvăluie și noul SUV ID.4, care nu a fost prezentat încă, oficial. Cel mai probabil, a fost o dezvăluire cu bună știință, mai ales că aspectul noului model este deja cunoscut prin intermediul altor fotografii, scăpate în presă anterior. În postarea de pe Linkedin, Herbert Diess îi transmite și un mesaj lui Elon Musk: "Mulțumesc pentru vizită, Elon! Sper că-ți place filmul. A fost minuat să merg cu ID.3 alături de tine. Ai fost chiar critic referitor la cuplul disponibil la viteze mari. Ți-am spus: „Da, ești pe pistă – dar nu e nevoie să decolezi – nu e o mașină sport". Pentru asta ar trebui să încerci Porsche Taycan. Aștept următoarea noastră întâlnire!".

Ulterior, Herbert Diess a testat, la rândul lui, un Model Y, cel mai noi SUV de la Tesla.

Video cu Elon Musk, testând modelul VW ID.3:

this video is obviously edited, as @elonmusk is way too smart to have been musked by @VWGroup CEO Herbert Diess https://t.co/mjbi1qDkwO