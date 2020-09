Europa face maşini electrice mai rapide şi baterii mai bune decât Tesla. Analiză complexă a rivalilor lui Elon Musk

În cei 12 ani de când Elon Musk a lansat prima sa maşină complet electrică, compania sa. Tesla, a avut o ascensiune fulminantă, zdrobindu-şi concurenţa cu o rapiditate fulminantă. Mega-uzinele Tesla au implementat o infrastructură de încărcare la nivel mondial și au dezvoltat produse care permit consumatorilor să genereze și să stocheze energie. De asemenea, Roadster-ul Tesla a devenit de referință pentru călătoriile super-rapide, iar berlinele sale electrice au urcat vertiginos în clasamente, concurând cu Nissan pentru cea mai bine vândută mașină electrică din lume.

În tot acest timp, mărci de prestigiu din Europa, precum Volkswagen sau Daimler, din Germania, sau Renault și Peugeot, din Franța, s-au luptat cu scandalul emisiilor, și au manifestat o atitudine mai degrabă pasivă față de trecerea la mașinile alimentate cu baterii. Pesimiștii spun că soarta producătorilor auto europeni arată incapacitatea regiunii de a transforma chiar și cele mai strălucite idei și cele mai bune talente inginerești în inovații la scară largă.

"Nu lipsa de viziune este cea care afectează Europa, deoardce producători de automobile precum Renault au avut de mult mult viziunea unui viitor cu vehicule electrice, conectate și autonome. Totuşi, nu au reușit să industrializeze această viziune, să își adapteze lanțurile de producție și aprovizionare la noile modele de afaceri ale mașinilor electrice", spune Francois Veron, cofondatorul fondului de investiții Newfund. "Este cel mai probabil ca o explozie reală să provină mai degrabă de la un jucător independent, decât de la brandurile consacrate. Un jucător independent, dar puternic finanțat", mai spune Veron.

Dar, deși Europa nu are un echivalent Tesla, dispune totuși de mai multe companii care fac părți din ceea ce face Tesla și, în multe cazuri, o fac chiar mai bine. Vorbim aici de croații de la Rimac, care fabrică roadster-uri electrice mai rapide, estonienii de la Skeleton Technologies, care produc ultracondensatoare mai puternice, sau suedezii de la Einride, care produc camioane electrice fără şofer.

Provocările europene pentru maşinile Tesla

Mașinile sunt una dintre cele mai vizibile părți ale Tesla și reprezintă majoritatea veniturilor sale. În al doilea trimestru al anului 2020, vânzările de mașini au reprezentat 86% din vânzările raportate ale companiei, în valoare de 6 miliarde de dolari. Dar, poate cel mai emblematic succes al Tesla rezidă în capacitatea sa de a implementa o rețea extinsă de încărcătoare dedicate, ultra-rapide, numite supraîncărcătoare. Au jucat un rol cheie în a ajuta mașinile Tesla să se distingă de restul, abordând teama consumatorilor de a rămâne fără baterie într-un vehicul electric. De fapt, infrastructura este probabil singurul segment în care Tesla nu are cu adevărat echivalenți în Europa. Compania are aproape 2.000 de stații în Europa și Orientul Mijlociu.

Rimac (Croaţia)

Tesla Roadster susține că este cea mai rapidă mașină din lume. Potrivit companiei, poate ajunge de la 0 la 60 mph (97 km/oră), în doar 1,9 secunde și are o viteză maximă de peste 250 mph. Rimac ar putea doborî recordul lui Tesla, susținând că hipercarcul electric C-Two poate accelera de la 0 la 60 mph în 1,85 secunde şi are o viteză maximă de 258 mph. Totuşi, C-Two-ul lui Rimac nu este încă în producție, iar eventualii clienți vor trebui să aștepte până în 2021 pentru a primi primele maşini. Porsche deține aproximativ 15% din companie, iar Hyundai Motor Group a investit recent 80 de milioane de euro, ca parte a unui nou parteneriat care va vedea cele două companii să colaboreze la o gamă de mașini electrice performante. O serie de alți producători de automobile, inclusiv Aston Martin și Pininfarina, folosesc deja acumulatorii Rimac pentru propriile lor supercar-uri electrice.

Piëch (Elveția)

Piëch are sediul în Elveția, dar are rădăcini adânci în Germania și se leagă de Volkswagen. Compania a fost fondată de Toni Piëch, fiul fostului președinte al Volkswagen, Ferdinand Piëch, ai cărui strămoși îl includ fondatorul Volkswagen, Ferdinand Porsche. Modelul complet electric al companiei, Mark Zero, programat să fie comercializat în 2022, poate ajunge la 100 km/h în 3,2 s, își încarcă 80% din baterie în 4 minute și 40 de secunde. De asemenea, se mândrește cu o autonomie de 500 km cu o singură încărcare.

Nikola (cu sediul în SUA, dar cu legături cu Germania și Italia)

Concurează cu Tesla la camioanele electrice, iar numele său vine de la prenumele cunoscutului inventator Nicola tesla, care dă numele companiei lui Elon Musk. Germanii de Robert Bosch și italianii de la Iveco, producătorul de camioane susținut de familia Agnelli, dețin fiecare 6% din Nikola și au contribuit la construirea părților importante ale camioanelor companiei. Inginerii Bosch au lucrat la motorul electric, bateria și celula de combustibil cu hidrogen, în timp ce camioanele în sine sunt construite într-o fabrică Iveco din Germania. Peste 200 de angajați Bosch au fost implicați în construirea unor părți importante ale camioanelor Nikola, inclusiv motorul electric pentru ax, unitatea de control a vehiculului, bateria și celula de combustibil cu hidrogen.

Volta Trucks (Suedia)

Compania a lansat recent un camion electric, de 16 tone, care poate parcurge până la 200 km cu o singură încărcare. Compania se așteaptă să vândă 500 de camioane Volta Zero în 2022, ajungând la 5.000 până în 2025. Se așteaptă să aibă o cerere puternică în orașe precum Londra și Paris, unde vehiculele diesel au fost interzise din centrele orașelor.

Tevva (Marea Britanie)

E-Trucks Europe (Olanda)

Provocări pe încărcarea rapidă

Skeleton Technologies (Estonia)

Compania dezvoltă SuperBattery, o baterie inovatoare de grafen, cu o durată de încărcare de 15 secunde și capacitatea de a fi reîncărcată de sute de mii de ori. Compania tocmai a încheiat un parteneriat cu Institutul de Tehnologie Karlsruhe pentru a finaliza dezvoltarea bateriei. Dacă acest lucru va avea succes, ar elimina cele trei anxietăți principale ale proprietarului de mașini electrice: timpul de încărcare lentă, degradarea bateriei în timp și autonomia limitată. Directorul executiv al Skeleton Technologies, Taavi Madiberk, spune că tehnologia va face uitate toate soluțiile de încărcare existente. El observă, de asemenea, că, spre deosebire de Tesla, care încearcă să facă totul de una singură, în Europa cheia progreselor în materie de stocare a energiei va consta între colaborare între companii.