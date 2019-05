Vine iarna în sistemul nostru solar. Avertisment sumbru al oamenilor de ştiinţă, planeta care va dispărea până în 2030

Pluto orbitează în jurul Soarelui la fiecare 248 de ani tereştri, astfel că un anotimp aici poate dura până la 100 de ani. Acum, planeta se plasează spre punctul cel mai îndepărtat de Soare, aflându-se în ceea ce noi am putea numi iarnă. Asta are implicaţi deosebite, după cum relevă studiile făcute de cercetătorii de la Universitatea din Tasmania.

Din cauza temperaturilor extreme, atmosfera preponderent formată din azot a lui Pluto va îngheţa şi se va condensa, ajungându-se într-un final până dispariţia completă a lui Pluto. Iar asta s-ar putea întâmpla mai devreme decât am putea crede, chiar până în anul 2030, după cum afirmă oamenii de ştiinţă.

"Am reușit să construim modele sezoniere ale lui Pluto și să vedem cum răspunde la schimbări cu cantitatea de lumină solară pe care o primește pe măsură ce orbitează în jurul Soarelui. Ceea ce am descoperit a fost că atunci când Pluto este cel mai departe de Soare, în timpul iernii, în emisfera nordică, azotul din atmosferă îngheață", a declarat Andrew Cole, de la Universitatea in Tasmania.

Pe suprafața lui Pluto, temperaturile variază de la -228 la -238 de grade Celsius.