Violenta in familie. Ce nu stiai despre pedeapsa cu bataia

Parintii non-abuzivi, adica cei care aplica celebra „palma la fund", cred ca nu-i fac rau copilului daca-l atentioneaza astfel ca a gresit. Totusi, simpla palma la fund se poate transforma o forma de violenta in familie.



Exista un risc potential ca cel mic sa sufere o tulburare pe plan psihic care sa-l transforme intr-un copil violent, agresiv, cu o dorinta clara de a infrunta pe toata lumea, de a fi un razvratit, atat in familie, cat si in societate. Desigur, nu toti copiii care au primit ieri o palma la fund se vor transforma in delicventii de maine, insa specialistii le recomanda celor care nu-si pot domoli instinctele de a-si lovi copilul sa caute sprijin. Mai mult ca sigur, in copilaria lor, au fost tratati asemanator si nu stiu ce ar trebui sa faca pentru a-si educa propriii copii fara sa-i admonesteze. In plus, este posibil ca lucrurile sa degenereze. Dintr-o palma data la nervi sau la suparare sa se faca doua, trei si tot asa, pana cand se poate ajunge la abuzul fizic, la violenta in familie.



Iata 6 motive care te vor face sa te gandeseti de doua ori inainte de a-ti lovi, chiar si cu o simpla palma la fund, copilul.



Pedeapsa cu bataia poate fi inteleasa ca este bine sa fii violent in familie sau in societate



1. Daca-ti lovesti copilul, ii transmiti mesajul ca atata timp cat esti mai mare decat altcineva, este in regula sa-l bati cand a gresit sau cand te-a „deranjat". Copiii sunt oglinda parintilor. Ei invata si imita ceea ce vad in primul rand la ei. Bune si rele, ei nu au discernamantul de a face diferenta. Este responsabilitatea parintilor sa dea dovada de empatie si intelepciune.



2. Un alt mesaj periculos pe care il primesc copiii este ca palma la fund exprima sentimente si rezolva probleme. Un copil care nu vede la parintele sau cum se rezolva diverse probleme fara bataie, nu va putea gestiona niciodata obstacolele din viata de adult, decat apeland la bataie. In plus, un copil care este mai tot timpul pedepsit nu va mai fi receptiv la ceea ce se petrece in jur. El isi va face in minte scenarii de razbunare, pe unele le va pune chiar in aplicare.



