Violeta Alexandru, anunţ despre pensii. Ani de vechime neînregistraţi. "Cineva nu şi-a făcut treaba"

Violeta Alexandru a ales în mod aleatoriu o casă de pensii din România pentru a observa cum stau cu lucrurile cu cărţile de muncă nescanate. Aceasta a observat faptul că aproximativ 80% din cărţile de munca au fost scanate.

"Am mers la firul ierbii, alegând, aleatoriu, Casa de Pensii Dâmbovița, pentru a vedea cum stau lucrurile cu aceste cărți de muncă nescanate, situație care îi poartă pe oameni pe drumuri pentru depunerea de adeverințe. Am terminat ședința la Cartel Alfa și am plecat, fără anunț, la Târgoviște."

"În perioada 2006 – 2008, Casele de Pensii au scanat cărțile de muncă. Nu toate, se estimează un procent de 80%. Verific, la sânge, procentul. Am cerut, desigur, explicații detaliate privind renunțarea, de către cei care au avut sarcină să facă scanarea, la obiectivul integrării tuturor informațiilor din Cărțile de muncă în sistem. Pentru mine lucrurile sunt simple: sunt informații deținute de o instituție, oamenii nu mai au de ce să le aducă ei. Să răspundă cei din sistem, cei care trebuie să le aibă." , a adăugat aceasta.

"România a stat în loc câţiva ani"