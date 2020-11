Viorel Cataramă a dezvăluit cum a făcut primul său milion de dolari: "Uşor, simplu de tot"

"Nu era euro în 1990, erau mărci gemane, erau guldeni olandezi, erau dolari americani. Dar, hai să echivalăm! Ușor, simplu de tot. Eu provin din Bacău, dintr-o familie modestă și singura mea șansă în viață a fost să învăț și să muncesc de dimineața până seara. Ceea ce am și făcut! Și am reușit să ajung în 1988 director pentru Europa de Est a unei firme belgiene, așa am luat cunoștință cu economia de piață liberă și cum se fac afacerile, încă din timpul comunismului. Prin urmare, în 1990 eram pregătit, iar piața româneasacă era complet lipsită de bunuri de folosință îndelungată. Nu se găsea nimic.

Am învățat singur să fac bani. Am fost foarte atent, am învățat piața, am văzut cum se fac afacerile, am văzut că pe vremea comunismului nimeni nu se gândea la profit, ci doar la cantitate și mi-am dat seama că pentru a face afaceri, trebuie să faci profit", a declarat Viorel Cataramă.

"Nu găseai televizoare, nu găseai benzină aparate video, nu găseai aproape nimic în magazine. Atunci când s-a deschis piața, toți românii care aveau bani, și românii neavând pe ce să cheltuie banii, îi țineau la saltea sau la CEC, au aruncat cu banii pentru a cumpăra aceste produse. Care astăzi costă, evident și în România, mult mai puțin decât costau acum 30 de ani. Dar acum 30 de ani, să ai un televizor color, era o mare performanță pentru foarte mulți români.

Potrivit Top 300 Capital Cei mai bogați români, ediția 2019, Viorel Cataramă are o avere estimată la 38 de milioane de euro și ocupa locul 153 în clasamentul milionarilor de la noi. Mai mult, conform celei mai recente declarații de avere, Viorel Cataramă are terenuri de 205 hectare, plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate la mai multe societăți si persoane fizice, active financiare în conturi și depozite bancare și fonduri de investii.