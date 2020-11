Viorel Cataramă, dezvăluiri despre cazul Caracal: "Fetele sunt în viaţă. Infractorii sunt în cârdăşie cu angajaţii statului"

Afaceristul este convins că dedesubturile acestui caz sunt mai mult complicate decât se credea inițial.

"Cred că fetele au fost plasate într-o rețea de prostituție, că sunt în viață, că nu sunt în România, și că fenomenul este de o amploare uriașă, în țara noastră, pentru că infractorii sunt în cârdășie cu angajați a-i instituțiilor statului. Fie că vorbim de Parchet, fie că vorbim de instanțe de judecată, fie că vorbim de instituții și agenții ale statului român.

Eu am oferit acea recompensă. Bineînțeles că am primit foarte multe informații și foarte multe tentative de fraudare. Am investigat și mi-am dat seama că nimic din ce am primit nu se confirmă. Asta nu înseamnă că această credință a mea, că fetele sunt în viață și că sunt exploatate sexual, a dispărut.

Din contră, faptul că nu avem de-a face cu cadavre, faptul că trenează foarte mult ancheta, faptul că nu avem nicio informație clară, mă face să cred că fetele sunt în viață și că fac parte din această rețea uriașă. Rețea care produce între 1 și 2 miliarde de euro pe an.

Unele persoane poate sunt interesate în căutarea adevărului, dar sunt alte persoane din instituțiile statului care nu sunt interesate și care au cuvântul decisiv. Cred că nu vom afla adevărul prea curând, decât printr-un miracol, ca una dintre cele doă fete sau amândouă să scape și să ajungă în România, sub o formă sau alta, dar asta este mai mult teoretică.", a mărturisit Viorel Cataramă.