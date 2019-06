Viorica Dăncilă a anunţat al doilea congres PSD, pentru desemnarea candidatului la Preşedinţie. Când va avea loc

"Alegerile prezidenţiale sunt o prioritate pentru noi. Dacă la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemulţumit partidul, dacă la alegerile europarlamentare am văzut că nu am reuşit efectiv să câştigăm încrederea membrilor, simpatizanţilor, a cetăţenilor înseamnă că undeva s-a greşit. Nu vrem să repetăm aceste greşeli pentru alegerile prezidenţiale", a declarat Viorica Dăncilă la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Ea a explicat că se vor face sondaje cu toţi candidaţii social-democraţi la alegerile prezidenţiale.

"Vom face sondaj cu toţi colegii sau colegele care vor să participe, vom vedea cine este cel mai bine plasat în aceste sondaje, vom discuta despre acest lucru în forurile statutare şi vom veni cu candidatul pe care îl vom valida în cadrul unui congres care va avea loc fie la sfârşitul lunii iulie, fie la începutul lunii august, oricum până în 11 august când deja se începe strângerea de semnături pentru candidat", a precizat Dăncilă.

Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat vineri candidaturile la funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general al partidului. De asemenea, a fost stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut, a anunțat preşedintele interimar PSD, Viorica Dăncilă, după ședință. Președintele PSD va fi ales într-un singur tur.