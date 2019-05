Viorica Dăncilă: Românii sunt proeuropeni, eu sunt proeuropeană şi proatlantică

"Am vorbit despre alegerile europarlamentare, despre importanţa alegerilor europarlamentare, despre cât de important este să se trimită buni români în Parlamentul European, despre faptul că 70% din legislaţia pe care o aplicăm în România se face în Parlamentul European, în instituţiile europene, iar noi suntem obligaţi să o armonizăm; cât de important este ca oamenii care ne reprezintă în Parlamentul European să ţină cu România. (...) Le-am spus că a fi bun român, nu înseamnă a nu fi bun european. Românii sunt proeuropeni, eu sunt proeuropeană şi proatlantică. Dar aceste lucruri nu se exclud, aceste lucruri trebuie să fie complementare. Le-am spus să-şi apere cu demnitate ţara, pentru că, cu cât eşti mai demn, cu atât eşti mai respectat şi să nu facă ceea ce au făcut cei din alte partide politice, să voteze împotriva propriei ţări", a declarat Viorica Dăncilă la Zalău, potrivit Agerpres.



Viorica Dăncilă le-a cerut totodată colegilor să fie întotdeauna mândri că sunt membri PSD, adăugând că ei îi place să vorbească mai puţin de promisiuni şi mai mult de lucruri concrete.



"Am construit cu toţi o temelie solidă pentru această ţară. Cred că nu mai este timp nici pentru România şi nici pentru români să dărâmăm şi să luăm din nou totul de la capăt. Trebuie să continuăm şi să ţinem uşile deschise, ca alături să vină cât mai mulţi români care vor să creionăm viitorul acestei ţări, nu prin ură, dezbinare şi violenţă, ci prin lucruri concrete, dacă vrem într-adevăr să mergem înainte. (...) Le-am mai spus şi repet acest lucru: să fie întotdeauna mândri că sunt membri PSD, pentru că Partidul Social Democrat nu a luat niciodată măsuri împotriva românilor şi nu va lua măsuri împotriva românilor. Poate nu am rezolvat tot ce trebuie rezolvat, dar cel mai rău este ca atunci când iei anumite măsuri să afecteze anumite categorii sociale, aşa cum au făcut alţii. Dar, ştiţi foarte bine, nu-mi place să-i critic pe alţii. Îmi place mai mult să vorbesc despre ceea ce am făcut noi şi cred că aceasta trebuie să fie abordarea, să vorbim mai puţin despre promisiuni şi să venim să spunem: am început acest lucru, acest lucru îl terminăm în acest termen, vrem să facem acest lucru, cum facem acest lucru, să fim mult mai pragmatici", a declarat aceasta.