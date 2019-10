Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar fără Victor Ponta

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 53 min) // Actualizat: (acum 53 min) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, spune că social-democraţii ar fi de acord cu o unire cu Pro România, dar Victor Ponta, preşedintele partidului. Singurul scop al lui Ponta este distrugerea PSD, afirmă Viorica Dpncilă. "Pe unde mergem oamenii ne spun: 'Nu alianţă cu Victor Ponta'. Vreau să fac o precizare: când vorbim de Pro România, noi vorbim de Victor Ponta. Au fost colegi care au plecat pentru că au fost forţaţi. Noi am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar fără Victor Ponta. Au fost oameni care au fost daţi afară din partid, au fost oameni care au avut anumite motive. Oamenii aceia au fost oameni care au făcut performanţă în judeţele lor. Nu avem nimic cu oamenii din Pro România. (...) Victor Ponta are un singur scop: să distrugă PSD. Ponta vrea să ia oameni din PSD. Nu vrea să ia din altă parte. Vrea să ia din PSD pentru că vede că în PSD nu mai este dorit", a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, la B1 TV. Ea susţine că "unde s-a alăturat Victor Ponta întotdeauna au fost lucruri care nu au mers bine". "PSD - preşedinte Victor Ponta, demisie pe Facebook. PSD - premier Victor Ponta, demisie fără să anunţe partidul. Deci, a lăsat PSD într-o situaţie destul de neplăcută. A mers acum şi a vorbit cu ALDE. ALDE a pierdut postul de preşedinte al Senatului, a pierdut grupul ALDE din Senat, a pierdut grupul ALDE din Camera Deputaţilor, a pierdut locurile de la guvernare. O guvernare în care bună, rea, indiferent de aprecierile domnului Tăriceanu, a fost parte până la un moment dat. Nu ştiu, nu vreau să judec eu acest lucru, dar acum înţelegeţi de ce Victor Ponta este atât de urât în PSD", a mai spus Dăncilă. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, primul atac la premierul desemnat Ludovic Orban: Este unul din cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay