Viorica Dăncilă, anunţ-şoc: "Mă aştept să fiu chemată la DNA!"

Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, că sunt foarte multe coincidenţe şi că se aşteaptă să fie chemată la DNA.

"În urmatoatea perioadă mă aştept. Mă aştept eu sa fiu chemata la DNA. Sunt prea multe coincidenţe. În 2014 Victor Ponta a candidat împotriva lui Klaus Iohannis, a avut dosar penal. Eu nu ştiu dacă e real sau nu e real, dar sunt foarte multe coincidente. Anul acesta se astepta ca domnul Barna să intre în turul al doilea, a avut dosar penal. Nici nu am intrat bine în turul al doilea cu Klaus Iohannis şi am văzut că purtătorul de cuvânt al lui Klaus Iohannis, Rareş Bogdan, m-a ameninţat că dezbaterea o voi avea cu procurorii", a declarat Viorica Dăncilă.

Prim ministrul României a mai spus că a aşteptat ca preşedintele Klaus Iohannis să se delimiteze de declaraţiile lui Rareş Bogdan: "Am crezut că este o greşeală şi m-am aşteptat ca presedintele Iohannis, de data aceasta, sa se delimiteze de această afirmaţie, dar am vazut o a doua ieşire a lui Rares Bogdan care spunea că da, Viorica Dăncilă va da ochii cu procurorii. Deci eu mă aştept la acest lucru şi acest lucru îmi e întărit şi de atitudinea miniştrilor din Guvernul Ludovic Orban I că am văzut că aşa îi spune domnul Klaus Iohannis".