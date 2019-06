Viorica Dăncilă anunţă prima schimbare majoră în PSD după Congres. Declaraţie surpriză despre prezidenţiale

Viorica Dăncilă a declarat că urmează ca noii lideri ai PSD sa mearga în fiecare filială PSD să facă analiza alegerilor europarlamentare, unde partidul și-a înjumătățit scorul electoral față de alegerilor din 2016. Până acum, analiza alegerilor la PSD se făcea la sediul central al partidului și în CEX.

"Trebuie sa mergem in judete sa vorbim cu oamenii pentru ca daca facem analiza la Bucuresti vorbim noi cu noi. Ideile trebuie sa vina de jos in sus, de la cetateni. Sa vedem unde am gresit si greselile sa nu le repetam", a declarat Viorica Dancila.

Liderul PSD a indicat ca de rezultatul la prezidentiale va depinde si ce face PSD anul viitor la locale si parlamentare: "Noua echipa este speranta pe care si-o pun membrii de partid sa revenim la scorul bun".

La analiza din judete vor participa Viorica Dancila (preşedinte PSD), Eugen Teodorovici (preşedinte executiv) si Mihai Fifor (secretar general).

Premierul Viorica Dăncilă a confirmat, duminică, la Antena 3, că NU EXCLUDE o candidatură la alegerile prezidențiale deși public evită să spună clar acest lucru. "Presedintele PSD a candidat mereu la prezidentiale dar pentru asta trebuie sa fii o locomotiva, trebuie sa ai un procent foarte mare si atunci trebuie sa iti duci partidul spre un rezultat foarte bun'.

Ea a zis ca profilul candidatului PSD la prezidentiale trebuie sa fie "un om cu echilibru, care sa dea consens, un bun mediator”, după ce sâmbătă anunţase că se vor face mai multe sondaje de opinie pentru găsirea celei mai bune soluţii.

Viorica Dăncilă a făcut un anunţ important, în emisiunea "Sinteza Zilei". "Există un domeniu în care sunt mari aşteptări: infrastructura. Săptămâna ceasta am deja hotărârea de Guvern pe masă. Voi înfiinţa un departament pentru infrastructura, în care vom lua zece proiecte importante. Pentru fiecare va fi desemnată o persoană, astfel încât s avedem săptămânal ce se întâmplă cu această investiţie majoră", a spus Viorica Dancila.