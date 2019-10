Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă, apel la Iohannis: Cer PNL şi domnului preşedinte să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp

Premierul Viorica Dăncilă a făcut un apel în şedinţa de guvern la preşedintele Iohannis şi la PNL să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi majorate conform legislaţiei în vigoare. Foto: gov.ro "Cer PNL şi domnului preşedinte Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi, în egală măsură, majorate conform legislaţiei în vigoare. Românii merită venituri decente şi corecte după o viaţă de muncă", a spus Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.



"PSD îşi va continua lupta (...) şi va lupta în fiecare zi pentru ca această alianţă a austerităţii, care a pus la cale moţiunea de cenzură, să nu ajungă să facă României răul de care este în stare. Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat ţara lăsând-o fără viziune, fără un program de guvernare. Sunt un om politic responsabil, îmi doresc stabilitate şi bine atât pentru oameni cât şi pentru ţară. Îmi doresc ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede, pentru că acest blocaj generat de preşedintele Iohannis durează de prea mult timp şi afectează România. Aşadar, îi solicit preşedintelui să îşi îndeplinească atribuţiile şi să desemneze cât mai rapid un premier, care să se prezinte în faţa Parlamentului cu un Cabinet de miniştri şi un program de guvernare", a declarat Viorica Dăncilă. "Vom asigura buna funcţionare şi administrare a ţării până la instalarea noului Guvern şi vom lua toate măsurile necesare pentru a sprijini oamenii aşa cum făcut şi până acum. Nu putem lăsa oamenii fără ajutor în prag de iarnă, nu putem lăsa comunităţile locale fără finanţarea necesară pentru continuarea proiectelor începute. Astfel, în şedinţa de Guvern de astăzi, vom aproba alocarea din Fondul de rezervă bugetară a sumelor necesare pentru furnizarea agentului termic în Brad, Focşani, Tulcea, Gheorgheni, Motru şi Drobeta Turnu Severin. Sunt comunităţi locale care se confruntă cu o situaţie financiară dificilă şi nu putem lăsa oamenii fără căldură în prag de iarnă", a afirmat Dăncilă, la începutul reuniunii Executivului.



Ea a adăugat că se vor mai aloca fondurile necesare pentru funcţionarea Spitalului din Săcele, precum şi ajutoarele financiare pentru familiile victimelor accidentului rutier produs în Ialomiţa la sfârşitul săptămânii. loading...

