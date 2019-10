Dăncilă, atac fără precedent la adresa lui Ponta: "Nu are principii, nici coloană vertebrală. Nu există persoană mai urâtă în PSD"

Viorica Dăncilă a susţinut că Victor Ponta a fost cel care a făcut o înţelegere cu preşedintele Klaus Iohannis pentru dărâmarea guvernului.

"Păi, eu am facut blat cu domnul Iohannis să dărâm Guvernul? Dânsul a stat drepţi în faţa domnului Iohannis. Eu îl înţeleg pe domnul Ponta. Are o frustrare că o femeie a fost mult mai puternică decât el. Cum a dat de o greutate, a cedat. Şi-a dat demisia pe Facebook. I s-au înmuiat genunchii foarte repede şi a plecat acasă. Indiferent de obstacolele pe care le-am avut, nu mi-am dezamăgit colegii. Ca bărbat de stat, cum se pretinde, nu dai dovada de laşitate. Îţi laşi partidul şi fugi acasă la primul lucru. Vii măcar şi vorbeşti cu colegii, nu aflăm toţi de pe Facebook. Domnul Ponta, efectiv, a votat împotriva foştilor colegi. Dânsul vorbeşte de blat? Păi, dânsul face blat cu oricine. Cine ştie ce post vrea, poate comisar european... Dacă i se oferă ceva ce îi convine, nu are principii, nici coloană vertebrală. În PSD nu există persoană mai urâtă decât domnul Ponta. 10.000 de oameni la lansare l-au fluierat. Pentru noi domnul Ponta nu mai reprezintă o miză, nu mai e o peroană pe care să o luăm în serios. Domnul Ponta urăşte PSD, îl vrea destructurat. Domnul Ponta l-ar vrea pe Barna în turul 2", a explicat premierul demis.

Dăncilă a mai spus că Victor Ponta nu a reprezentat niciodată o pierdere pentru partid.

"Dacă domnul Ponta nu avea trandafirii pe buletinul de vot nu era deputat. După ce a plecat, s-au obținut rezultate bune. PSD e un partid mare, nu stă într-o persoană", a declarat Viorica Dăncilă la România TV.

Lunea viitoare, va avea loc în Parlament votul de învestire a Guvernului PNL. Până atunci, marți și miercuri, miniștrii vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Ludovic Orban a declarat luni că prin acordurile încheiate cu grupul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE se va asigura învestirea Guvernului său. Liderul PNL a susţinut că a fost depăşită cifra de 233 de parlamentari care vor vota pentru învestirea Guvernului.

Victor Ponta, liderul ProRomânia, nu a căzut la nicio înţelegere cu Ludovic Orban.

"Suntem singurul partid care în acest moment mai apără interesele oamenilor, ale celor de centru-stânga. Din păcate, PSD, după cum aţi văzut, a degenerat într-o grupare baronial-analfabetă şi, din acest motiv, vom susţine un guvern doar atunci când vom fi convinşi că proiectele de competenţă, de profesionalism, de interes pentru electoratul nostru de centru-stânga sunt garantate şi reprezentate. Ne-am înțeles pe un singur lucru. Vom susține, cei de la Pro România, alegeri anticipate pentru Parlament. Din punctul nostru de vedere se pot realiza și au și sens pentru binele tuturor, să le facem odată cu cele locale", declara Ponta.

Victor Ponta: Nu îl votez pe Orban. Noul Guvern o să treacă cu voturile PSD