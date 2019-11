Viorica Dăncilă, declaraţii la ora 19.00

RomaniaTV.net va transmite în direct declaraţia preşedintelui PSD.

Viorica Dăncilă a răspuns miercuri seară la atacurile lui Klaus Iohannis, care a explicat într-o conferinţă de presă de ce nu va face o dezbatere cu candidatul PSD.

"Klaus Iohannis a prins glas. Am văzut un dispreţ total pentru democraţie şi români. Am vazut un presedinte de tara a carei singura realizare este ca a dat jos un guvern legitim prin vot. Vedem cum incearca sa negocieze cu noi toti pentru definitia democratiei. Pentru o tara intreaga este normal corect si democratic sa existe o dezbatere directa de idei. In 2014 iohannis ne spunea ca o dezbatere este absolut necesara. La aceste alegeri ne spune in fata ca romanii nu mai merita o astfel de dezbatere.

Realitatea este că o astfel de dezbatere ar demonta toată propaganda şi atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea şi PSD. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol şi cu non-argumente. Sunt un om răbdător, încă îl aştept pe domnul Iohannis să găsească curajul de a accepta invitaţia mea. După guvernul său, comisarul său şi parlametul său vrea şi dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL. Nu, eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în faţa românilor, nu să ţină un monolog. Duminica aceasta am primit de la TVR o invitaţie pe care eu am acceptat-o", a spus Viorica Dăncilă, care i-a transmis preşedibtelui şi temele de dezbatere.