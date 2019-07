Viorica Dăncilă, despre mutarea Ambasadei din Israel: Este atributul preşedintelui

"Am avut un memorandum în Guvern, să vedem care este opinia ministerelor. Am definitivat analiza, am trimis-o către celelalte instituţii, trimitem către preşedinte, dar părerea mea este că aici trebuie o decizie politică pe care să o ia preşedintele. Dânsul văd că nu spune nimic, totuşi. Mutarea ambasadei este atributul său, şi cred că dânsul trebuie să iasă public şi să îşi asume acest lucru, să spună dacă va muta sau nu ambasada", a declarat joi premierul Viorica Dăncilă la DC News.

"Una dintre priorităţile preşedinţiei rotative a fost lupta împotriva antisemitismului, a discursului bazat pe ură. Ultimul eveniment al nostru a fost legat de această problemă. Am avut multe întâlniri, la Bruxelles şi în România, şi am discutat despre aceste lucruri. Cred că acest lucru a contribuit şi la o relaţie mai bună cu SUA. Cred că relaţia transatlantică este foarte importantă, pentru că SUA asigură securitatea României. La fel de important este şi parteneriatul strategic cu Israelul. Am vorbit despre investiţii, despre ceea ce face România în combaterea antisemitismului, au fost foarte multe discuţii, care efectiv au deschis anumite porţi, nu pentru Viorica Dăncilă, ci pentru România. Trebuie să avem o relaţie foarte bună cu ambele ţări şi cred că în discuţiile pe care le-am avut atât cu vicepreşedintele Mike Pence am reuşit să apropiem România atât de SUA, cât şi de Israel", a mai declarat Viorica Dăncilă.