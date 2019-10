Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă, dezvăluirea momentului. Vine sau nu Volkswagen în România

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Volkswagen a anunţat că a renunţat să mai deschidă o nouă fabrică în Turcia. Astfel, compania ar putea alege între România şi Bulgaria. Viorica Dăncilă consideră că, în cazul în care nu ne va alege pe noi, este din cauza instabilităţii politice şi a lipsei de predictibilitate date de căderea Guvernului. Viorica Dăncilă susţine că instabilitatea politică ne-ar putea scoate din cărţi în ceea ce priveşte construcţia unei fabrici Volkswagen. "În rest, acum avem o mare problemă, faptul că nu avem stabilitate, asta înseamnă lipsă de predictibilitate. Dărâmarea Guvernului s-ar putea să fie unul din motivele...", explică Dăncilă. "Noi am... inclusiv eu am discutat cu Volkswagen-ul, cu conducerea. Radu Oprea, ministrul pentru Comerţ, Antreprenoriat şi IMM-uri a fost în Germania, s-a întâlnit cu cei de acolo, am arătat care sunt avantajele pentru a veni la noi în ţară. Astăzi (n.r. miercuri) s-a reluat discuţia pentru a aduce în ţară, pentru a câştiga în această competiţie", a completat Viorica Dăncilă. Ministrul Ştefan-Radu Oprea a anunţat că Guvernul Dăncilă a reluat discuţiile cu Grupul Volkswagen pentru a aduce investiţia în România, în contextul în care acesta a comunicat că amână anunţul unei investiţii în Turcia. Volkswagen a anunţat că a amânat decizia finală privind noua sa fabrică din Europa de Est, care urma să fie situată în Turcia. Compania germană s-a decis să nu anunțe încă o decizie finală pentru investiția sa de 1,4 miliarde de euro, după ce Turcia a declanșat o ofensivă foarte criticată în nordul Siriei, împotriva kurzilor. Noua fabrică Volkswagen din Europa de Est a avut patru posibile destinații: România, Serbia, Bulgaria și Turcia. Aradul este locaţia din România analizată de Volkswagen pentru o nouă uzină loading...

