Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă, înaintea CEx: PSD va rămâne în opoziţie şi nu va face niciun fel de alianţă cu Pro România

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net PSD va rămâne în opoziţie şi nu va face niciun fel de alianţă cu Pro România, a anunțat premierul Viorica Dăncilă, liderul social-democraţilor, înaintea ședinței CEx de vineri seară. Foto: facebook.com "Una din deciziile pe care vrem să o luăm astăzi în cadrul PSD, în cadrul CEx-ului, este cea referitoare la acest aspect. PSD va rămâne în opoziţie şi nu va face niciun fel de alianţă cu Pro România", a declarat Viorica Dăncilă, vineri, la Parlament, la finalul unei întâlniri cu lideri ai PSD având ca temă principală organizarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. Conducerea PSD se reuneşte vineri seara în cadrul unui CEx informal, programat să se desfăşoare, potrivit unor surse din partid, la Vila Lac. Citește și: Stenograme din discuţiile puciştilor din PSD. Baronul Oprişan: Trebuie să facem congres. Fifor şi Teodorovici, traşi pe dreapta VIDEO loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay