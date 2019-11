Viorica Dăncilă le-a trasat sarcini social democraţilor pentru turul al doilea: Fiecare judeţ trebuie să obţină 50 plus unu din voturi

"Astăzi am avut Comitet Executiv Naţional, un comitet executiv după primul tur al alegerilor prezidenţiale. Am analizat situaţia în fiecare judeţ şi bineînţeles strategia pe care o vom aborda pentru a avea rezultate foarte bune, respectiv câştigarea alegerilor prezidenţiale pe 24 noiembrie. În acest sens, fiecare judeţ trebuie se obţină 50 plus unu din voturi pentru a putea să atingem acest obiectiv”, a declarat Dăncilă la finalul Comitetului Executiv al PSD.

"Eu sunt convinsă că fiecare coleg se va implica pentru că aşa simte şi pentru că aşa crede că le va fi mai bine românilor şi va fi mai bine pentru România. (…) Toată lumea are un obiectiv, importantă este media, dar obiectivul este pentru fiecare organizaţie 50 plus 1”, a spus liderul PSD.



Viorica Dăncilă, atac la Iohannis pe tema caselor

"În momentul în care sunt totuşi şase case pe care le obţii prin meditaţii, cred că ar trebui să dea reţeta tuturor profesorilor din România pentru că e într-adevăr un lucru extraordinar şi faptul că nu poţi să justifici acest lucru, faptul că ai nişte fonduri pe care trebuie să le returnezi statului român şi nu le returnezi şi domnul Teodorovici poate da detalii mult mai multe legate de acest aspect, asta înseamnă că totuşi sunt nişte probleme pe care domnul Iohannis ar fi trebuit să le lămurească, să vină în spaţiul public, să vină în faţa televiziunilor să spună, aşa am putut să realizez acest obiectiv al meu, cele şase case, nu prin ghinion, ci prin ce muncă am obţinut cele şase. Poarte fi o reţetă pentru foarte mulţi români care îşi doresc şase case şi poate nu au niciuna”, a mai declarat Dăncilă, conform News.ro.