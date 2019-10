Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Luni vom da hotărârea privind alocarea fondurilor către primari

Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Hotărârea de guvern pentru alocarea fondurilor către primari va fi dată luni, a anunţat premierul Viorica Dăncilă vineri, după întâlnirea privind organizarea campaniei pentru prezidenţiale. Foto: gov.ro "Luni vom face şedinţă, vom da şi această hotărâre de guvern. Mai era un pic de lucrat la Ministerul Finanţelor", a precizat Dăncilă, răspunzând unei întrebări pe această temă. Citește și: Îşi mai poate retrage Viorica Dăncilă candidatura la prezidenţiale? Ce spune legea loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay