Viorica Dăncilă: "PNL nu va majora pensiile cu 40%". Ce spune fostul premier de alegerile anticipate

Fostul premier Viorica Dăncilă a afirmat că PNL nu va majora pensiile cu 40% în septembrie. ”Au spus că vor majora conform legii, nu au spus niciodată de 1.775 de lei punctul de pensie”, a spus Dăncilă, adăugând că legea se poate modifica sau poate fi prorogată.

”Noi am crescut pensiile, punctul de pensie, pornind din 2016, de la 861 de lei, la 1 ianuarie 2017 - 917 lei, în iulie 2017 - 1.000 de lei, 2018 - 1.100 lei, 2019 - 1.265, urmând ca în 2020 să avem 1.775. Orice creştere a punctului de pensie am avut dublat pe proiecţie bugetară, astfel încât să ne ţinem de aceste promisiuni. Mai mult decât atât, ne-am bazat pe fondurile pe care le avem în buget şi prin faptul că a crescut PIB-ul de la de la 775 de miliarde în 2016 la 1.040 miliarde în 2019, deci o creştere de 35 la sută a PIB-ului. În momentul în care am făcut această proiecţie am preconizat că vom merge până la alegerile la termen”, a afirmat, duminică seară, Viorica Dăncilă, la A3.

Conducerea interimară PSD vrea să o scape pe Viorica Dăncilă de "şomaj". Ciolacu: O să vorbesc cu dânsa

Întrebată dacă PNL va majora pensiile, la 1 septembrie, cu 40%, Viorica Dăncilă s-a arătat convinsă că nu. ”Nu vor majora pentru că au spus că vor majora conform legii, nu au spus niciodată de 1.775 de lei. Legea se poate schimba sau poate fi prorogată, că am văzut că se poate proroga ca la alocaţii. Au spus în funcţie de modul în care merge economia. Să mă scuze domnul Orban, păi economia merge în funcţie de cum se mişcă Guvernul, de măsuirle pe care le ia guvernul, de crearea unei stări de credibilitate, dacă investitorii au încredere să vină în România, dacă tu, Florin Câţu, ministrul Finanţelor, vorbeşti despre criza economică, despre recesiune, despre registre paralele, este normal că nimeni nu poate să aibă încredere în politica noastră naţională. Am văzut şi creşterea euro. De aceea vor alegeri anticipate”, a mai afirmat Dăncilă.

Dăncilă, despre alegerile anticipate: În acest moment nu avem o criză politică parlamentară

Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat că alegerile anticipate au loc atunci când în Parlament există o criză, ori acest lucru nu se întâmplă în aceste momente, astfel că nu se justifică organizarea de alegeri anticipate. Dăncilă a mai precizat că "PSD nu îi e frică de anticipate".

Viorica Dăncilă a spus că ceea ce face actualul guvern, prin asumarea răspunderii, inclusiv pe buget, "nu se poate numi democraţie", iar alegerile anticipate ar trebui să aibă loc după o criză parlamentară.

Citeşte şi: Viorica Dăncilă, după ce a pierdut şefia PSD: "Este o schimbare majoră, am făcut sarmale, caltaboşi, chiar cârnaţi am făcut"

"În mod normal, conform Constituţiei României, preşedintele poate declanşa alegerile anticipate, în urma discuţiilor cu preşedintele Camerei şi preşedintele Senatului, dacă avem o criză politică parlamentară. În acest moment nu avem o criză politică parlamentară. Faptul că în parlament nu sunt de acord cu ceea ce vrea Guvernul, nu înseamnă că este o criză politică parlamentară. Mai mult decât atât, văd că Executivul vrea să preia şi funcţia de Legislativ. Adică vin asumări peste asumări, ne asumăm bugetul care trebuie dezbătut în Parlamentul României pentru că vrem să ne impunem punctul de vedere. Acest lucru nu se poate numi democraţie. Eu cred că toate aceste lucruri sunt pentru obţinerea puterii absolute, astfel încât puterea să declanşeze anticipatele şi vezi Doamne, să obţină un număr mai mare", a declarat Dăncilă la Antena 3.

Fostul lider social - democrat spune că PSD nu se teme de anticipate şi vrea respectarea democraţiei.

"PSD nu îi este frică de anticipate. Dar noi vrem să se respecte democraţia şi să respectăm separarea puterilor în stat", a mai declarat Viorica Dăncilă.