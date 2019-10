Viorica Dăncilă: PSD nu va participa la vot. Paul Stănescu a spus că va respecta decizia luată la nivel de partid

"S-a preluat prima parte a interviului dat de domnul Paul Stănescu. În ultima parte, Paul Stănescu a spus că va respecta decizia luată la nivel de partid. Şi cred că acest lucru este foarte important, pentru că decizia noastră e să nu participăm la vot. Cei care au reuşit să strângă o majoritate de conjunctură pentru a dărâma un guvern sunt cei care trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru a strânge voturile necesare pentru învestirea unui nou guvern", a explicat Viorica Dăncilă.

Premierul demis a explicat de ce PSD nu va vota Guvernul Orban.

"Nu se pune problema înlocuirii unei persoane cu cealaltă. Nu se pune problema că nu ne dorim stabilitate. Am demonstrat de-a lungul timpului că ne dorim stabilitate şi predictibilitate. Eu, cel puţin, îmi doresc ca pentru România să avem cât mai multe lucruri bune şi să avem această stabilitate. Cei care au dorit să nu avem stabilitate sunt cei care au dărâmat guvernul, dar nu au venit cu nimic în loc. (...) Ştiu că întrebarea este de ce nu ne prezentăm la vot şi de ce nu votăm Guvernul Orban. Pentru că noi nu putem să susţinem un program de guvernare care ia măsuri împotriva românilor. (...) Dacă noi am participa la vot şi am vota guvernul, înseamnă că am fi de acord cu măsurile din programul de guvernare şi am fi parte a măsurilor pe care le iau împotriva românilor. De aceea, Partidul Social Democrat nu va participa la vot, iar cei care vor participa înseamnă că trădează Partidul Social Democrat şi vor trebui să plece din partid", a mai spus Dăncilă.

Paul Stănescu a declarat luni că Guvernul Orban trebuie învestit cât mai repede. El părea că dă un mesaj contrar liniei partidului, care a anunţat pe toate canalele că nu va asigura cvorumul la votarea noului guvern în Parlament.

Paul Stănescu, PSD: Guvernul Orban trebuie învestit. România are nevoie cât mai repede de un Guvern