Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă şi-a lansat clipul şi sloganul electoral VIDEO

Viorica Dăncilă a numit-o pe Lia Olguţa Vasilescu şef de campanie la alegerile prezidenţiale din 2019 şi şi-a lansat pe facebook clipul electoral. Premierul Viorica Dăncilă și-a lansat clipul electoral și sloganul "Pentru fiecare român". În clip, Dăncilă arată că se adresează celor pentru care nu există "nu se poate" și împarte pâine cu oamenii obișnuiți. "Lupt pentru a duce România mai departe și pentru a aduce românii împreună. Pentru mai multă încredere, pentru unitate, pentru respect și bunăstare. Pentru ziua de mâine. Vă chem alături de mine în aceste alegeri, pentru ca, împreună, să continuăm să luptăm pentru România și pentru fiecare român!", arată Viorica Dăncilă. Premierul demis spune că va intra în turul doi, iar Lia Olguța Vasilescu se va ocupa de campania electorală. Mai mult, aceasta spune că toți colegii săi vor fi implicați în această campanie. „Intrăm în turul doi. Lia Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei electorale. Va conduce campania", a spus Viorica Dăncilă. Se pare că Lia Olguța Vasilescu și Viorica Dăncilă sunt foarte apropiate. Cele două au fost surprinse împreună la nunta preşedintelui CJ Maramureş Gabriel Zetea. Cele două s-au distrat și au dansat împreună cu Doina Pană. "Avem deosebita onoare şi ne bucurăm din suflet că sunteţi alături de noi, doamna premier! Să ne trăiţi! La mulţi ani!", a scris aceasta.

