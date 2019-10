Viorica Dăncilă: Sunt mai puternică decât toţi candidaţii la un loc. Îl invit pe Iohannis la o confruntare unu la unu

"Să nu vă temeţi o clipă că am să fac un pas înapoi, nu îmi e frică de niciunul dintre contracandidaţi. Sunt mai puternică decât ei toţi la un loc, dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni şi ei fustă. Cum nu îmi este frică nici de Klaus Werner Iohannis şi profit de prezenţa la Cluj pentru a-i adresa încă o dată invitaţia candidatului Iohannis la o confruntare unu la unu”, a declarat Dăncilă, conform News.ro.

"O confruntare în care să nu mă mai jignească, am luat destule jigniri de la el, o confruntare în care fiecare dintre noi să spunem ce am făcut, el ce a făcut în cinci ani de mandat, eu ce am făcut într-un an şi nouă luni de mandat de premier. Sper să nu uite de vacanţe şi de somnul de frumuseţe de sâmbăta şi duminica. Să spunem ce vrem să facem pentru această ţară, un preşedinte, un premier, trebuie să vină în faţa românilor şi să dea socoteala pentru activitatea pe care a avut-o”, a mai declarat Dăncilă.

Iohannis, un preşedinte dictator



"Nu a vorbit niciodată despre ce s-a făcut frumos în această ţară pentru că ăsta este rolul preşedintelui, să vorbească frumos despre ţara lui, să arate cum este ţara lui cu adevărat. Am văzut un preşedinte care de fiecare dată a jignit, de fiecare dată a îndemnat la ură, de fiecare dată i-a dispreţuit pe români, un preşedinte dictator, care vrea să fie şi preşedintele ţării, să aibă şi guvernul meu, să aibă şi Parlamentul”, a declarat Dăncilă.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale consideră că dacă eşti patriot nu înseamnă că nu eşti pro-european sau pro-transatlantic.



"Pentru că a fi patriot şi a-ţi iubi ţara nu înseamnă că nu eşti pro-european sau pro trans-atlantic, înseamnă că eşti mai respectat de ceilalţi, înseamnă că vrei să faci lucruri bune pentru cei care te-au girat cu votul lor şi ţi-au oferit încrederea. În aceste momente bătălia noastră este a românilor pentru propria ţară, pentru părinţii şi bunicii noştri, pentru a creiona împreună viitorul copiilor noştri. Este un moment în care trebuie să dăm dovadă de unitate pentru că toate proiectele mari pentru România s-au făcut prin unitatea poporului român, prin dorinţa lor de a acţiona împreună şi de a se implica pentru ţara lor. Toate proiectele importante pentru această ţară s-au făcut de către conducători care au avut în inimă tricolorul şi au avut o inimă de român”, a afirmat Viorica Dăncilă.