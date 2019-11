Prima reacţie a Vioricăi Dăncilă, după înfrângerea usturătoare: Nu demisionez. Avem numărul de voturi din 2016

"Mulţumesc celor care au votat cu inima, mulţumesc primaruilor, simpatizanţilor PSD şi celor care au vrut să înlocuiască ura cu unitatea şi încrederea. Am recăştigat increderea cetatenilor. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la europarlamentare. Avem peste trei milioane de voturi. Avem numarul de voturi din 2016. Am toata convingerea că numarul de voturi ne obliga sa castigam alegerile locale si parlamentare".

EXIT POLL IRES ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019, TURUL 2 (ora 20). Klaus Iohannis, candidatul susţinut de PNL, a fost votat de 66.5%, în timp ce candidatul PSD Viorica Dăncilă a primit 33.5% din voturile exprimate.

IRES anunță că exit-poll-ul realizat în această seară include și votul din Diaspora.

Rezultatul alegerilor prezidenţiale 2019 urmează să fie anunţat în zilele următoare de Biroul Electoral Central. Rezultatul alegerilor prezidenţiale 2019 este trimis la Curtea Constituţională pentru validare.

Constituţia României prevede că după ce rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de Curtea Constituţională, candidatul declarat câştigător depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".