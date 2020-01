VIRAL. Ce a cărat un bucureştean direct pe plafonul maşinii personale. Nici în India nu vezi aşa ceva VIDEO

Cei care au văzut filmarea nu s-au abţinut de la comentarii.

- Nu-i adevărat, băi! Nu-mi vine să cred așa ceva! Băi, nu-i adevărat! O să-i bubuie și geamurile, o să-i bubuie tot! Ia uitați-vă și voi! Hal de șoferie! Bă, ești nebun la cap?! Ca-n India! La prima frână îi cade ăla de acolo. Ia uitați-vă ce panarame de chingi. Na, mă, na! Dacă ați pomenit.... Dă-i și tu un claxon! Las-o dracu, cade jos. Ia uite ce portbagaj are!"

Șoferul român care și-a făcut ucenicia pe bătrânele Dacii a trecut la nivelul următor. Obișnuiți să care pe portbagajul plafonului de la butelii, mobilier, saci cu cartofi și porci sacrificați până la lemne de foc, nostalgicii șoferi și-au păstrat obiceiurile și la volanul mașinilor de producție mai recentă.

Dincolo de comicul aparent al situaţiei, stă însă o realitate deloc plăcută.

Sociolog: E un eșec al statului; când ne ducem în altă țară nu facem așa

E inconştienţă, India s-a mutat la noi, cum spunea și în filmare, a comentat sociologul Gelu Duminică. El crede că astfel de scene și atitudini arată un eșec al instituțiilor statului.

„Am văzut atâtea cărându-se cu mașinile, Dumnezeule, am văzut scânduri de 8 metri, care atârnau în toate părțile, am văzut bare de fier, butoaie, tot felul de chestii. Păi dacă omul avea nevoie de cărămizi! Ce să facem acum? Adică s-a apucat de construit, a văzut că îi mai trebuiau 13-14 cărămizi, ăștia nu le dădeau la bucată, să le bage în spate, dădeau la europalet și-a zis: iau și mai ieftin dacă iau europalet! A făcut omul o investiție, era la promoție, ete, l-a luat, l-a pus deasupra, gata, de ce să mai dea 30 de lei la transport? Dacă omul așa s-a simțit bine! Să vadă lumea că are cărămizi. Unii sunt cu scaune la cap, alții sunt cu cărămizi la cap", a comentat glumind sociologul.

„E o inconștiență, gândiți-vă la un viraj sau la o alunecare a mașinii pe perioada asta, în care se poate întâmpla. Dacă am conștientiza asta, n-am mai face o mulțime de lucruri, adică nu ne-am urca, dau un exemplu, băuți la volan; nu ne-am urca în mașini care mai au puțin și cad cu totul, mai au puțin și se deșiră pe stradă și câte nu am face, dacă am conștientiza! Însă e chestia asta: mie nu mi se poate întâmpla! Umană, la urma urmei, combinată cu o doză de șmecherie, așa, o descurcăreală: românul nu fură, se descurcă; nu face tot felul de potlogării, se descurcă; nu face tot felul de mizerii, se descurcă! La noi, toate chestiuțele astea care nu au legătură cu lumea civilizată e descurcăreală", a explicat sociologul.

