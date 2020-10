Virgil Musta, despre protestul din faţa Mitropoliei din Iaşi: Din cauza acestor adunări am ajuns în situaţia asta

"Şi eu sunt credincios, cu toate astea cred in dovezile stiintifice care arata ca purtarea mastii si distantarea socială sunt singurele masuri care impiedica infectarea. Sunt foarte curios daca aceşti oameni poarta sau nu masca la acea adunare. Acestea sunt situatiile care ne-au adus in situaţia în care suntem acum. Aceste adunari in care nimeni nu respecta regulile au devin focare de infecţie.

Este foarte greu sa vezi cum iti moare cineva drag pentru ca tu sau cei din jur nu vor sa respecte niste reguli banale. În momentul în care se aduna, să se respecte regulile. Putem face orice, cu conditia să respectăm regulile, să nu ne îmbolnăvim ", a spus Virgil Musta la România TV.

Sute de persoane protestează în fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei împotriva interzicerii accesului la pelerinajul Sfintei Parascheva. Oamenii cântă melodii bisericești și au pancarte cu mesaje care militează împotriva deciziei autorităților de a retricționa accesul în condițiile în care sunt zeci de alte locuri unde sunt permise adunările mari de oameni.

„Pelerinaj zilnic la metrou permis, pelerinaj la sfinți, o dată pe an, interzis!" sau „Dumnezeu este cu noi, fiți curajoși!", sunt câteva dintre mesajele protestatarilor.

Virgil Musta: Suntem în pragul de a ajunge ca Italia, unde pacienții mureau la domiciliu pentru că nu mai aveau unde să se interneze

Medicul Virgil Musta spune că nu mai sunt locuri la ATI, precizând că în curând vom ajunge ca în situația Italiei, unde, la debutul pandemiei de coronavirus au murit oameni acasă pentru că nu mai erau locuri în spitale.

„Nu mai sunt locuri la nivelul ATI, ne batem pentru aceste locuri. Mai avem doar foarte puține locuri în spitalele suport. Asta înseamnă că în curând nu vom mai avea unde să internăm pacienții care au nevoie de terapie, de oxigen. Suntem în pragul de a ajunge în situația Italiei, unde pacienții mureau la domiciliu pentru că nu mai aveau unde să se interneze. Și vor fi drame în familii pe care să știți că noi începem deja să le simțim", a spus Virgil Musta la Europa FM.

Musta: Orice persoană cu care ne întâlnim poate fi considerată posibil infectată și poate reprezenta un risc

Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, spune că s-a ajuns la un nivel de infectare atât de mare, încât orice persoană cu care ne întâlnim poate fi considerată posibil infectată și poate reprezenta un risc.

"Asistăm la drame în familie, unde nu mai avem unde interna cazuri grave. Aparținătorii insistă foarte mult ca pacienții să fie internați, dar noi nu mai avem locuri. Această presiune face ca și medicii să fie foarte obosiți, tracasați, să aibă probleme în a-și desfășura în mod eficient actul medical.

Dacă acum trei luni riscul de a te întâlni cu o persoană bolnavă nu era foarte mare, acum putem considera ca orice persoană cu care ne întâlnim, prieten, cunoscut, este potențial infectat și ne poate îmbolnăvi. Trebuie să purtăm masca permanent, când ne întâlnim cu cineva", a spus medicul Virgil Musta la digi24.

El a explicat că rata de infectare a crescut în România, dar și la nivel de Europa, pentru că măsurile de relaxare au fost percepute greșit: "S-a ajuns la o rea înțelegere a relaxării, lumea consideră că dacă ești relaxat nu trebuie să respecți regulile. Nu este adevărat".

Reamintim că Grupul de Comunicare Strategică a raportat, vineri, 3186 de noi infectări şi 52 de decese în ultimele 24 de ore. De asemenea, este record şi la ATI, 613 pacienţi au fost raportaţi în ultimele ore. Până pe 9 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 114.792 de pacienți au fost declarați vindecați.