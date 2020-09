Virgil Ogăşanu va urca pe scenă fără mască: "E un moment greu, nu sunt foarte încântat de această poveste"

"Bucuria este că începem, dar ea va fi afectată şi pentru spectatori, şi pentru noi. Noi vom urca fără mască pe scenă, nu putem altfel. Din păcate, chiar dacă astea sunt condiţiile şi înţeleg toate aceste probleme, şi unii dintre colegii mei au şi ei dreptate, nu au jucat de mult, sunt fericiţi să joace, şi pot să spun că şi eu mă bucur de asta, dar situaţia este destul de grea.

Este exact ca la tenis. Am văzut acum US Open-ul, unde se joacă fără spectatori. Nu are niciun haz acest turneu. La fel şi la teatru şi oamenii ar putea intra cu teamă. La teatru nu trebuie să intri cu teamă. În sala de teatru intri îmbrăcat frumos, stai să vezi un spectacol, să te bucuri, să te rupi de realitatea cotidiană, să intri într-o lume fantastică şi să te întorci acasă încărcat cu bagaje noi de cunoştinţe, de emoţii şi aşa mai departe.

Or, lucrul ăsta nu se va întâmpla, actorii sunt şi ei stresaţi, să nu credeţi că joacă foarte relaxaţi, le e teamă şi lor, ne uităm unii la alţii să nu fim bolnavi, să nu cumva să se întâmple ceva. Deci, e un moment greu, nu sunt foarte încântat de această poveste", a declarat Virgil Ogăşanu pentru Agerpres.



El a amintit că spectacolul de la Bulandra este al doilea în care va juca, în ultima perioadă, după "Scrisoarea" lui Horaţiu Mălăele, jucat pe acoperişul Teatrului Naţional.



"E adevărat că eu am jucat un spectacol, la Teatrul Naţional, 'Scrisoarea' în regia lui Horaţiu Mălăele, am jucat-o pe acoperişul teatrului, la Sala Amfiteatru, aşa că am deja o experienţă - 'Scrisoarea' pe acoperişul teatrului şi acum urmează 'Pisica pe acoperişul fierbinte' la Bulandra. Şi acolo, chiar dacă s-a jucat în aer liber, nu a fost o atmosferă foarte bună.

Publicul de abia dacă reacţiona, aproape că ni se părea că în sală nu este nimeni, n-am simţit deloc prezenţa publicului şi nu a fost deloc foarte plăcut. Sigur, ne-am făcut datoria şi acelaşi lucru îl vom face şi acum, dar trăirile noastre vor fi afectate. Vom juca, trebuie să înceapă spectacolele şi la interior, dar nu vom mai avea aceeaşi stare bună nici noi şi nici spectatorii, pentru că suntem legaţi unii de alţii.

Cred că toţi vom aveam grijă să fim atenţi, să nu cumva să fim bolnavi, va fi o atenţie mărită şi vom avea grijă şi de modul în care ne vom pregăti pentru reprezentaţii. De exemplu, pentru aceste spectacole care se reiau acum, actorii trebuie să repete, să-şi aducă aminte. De exemplu, eu am jucat în 'Scrisoarea', în urmă cu două sau trei săptămâni, şi recunosc că m-am dus fără să-mi fac încălzirea vocală, m-am lenevit, şi acolo pe scenă, deşi rolul meu nu este unul în care să depun efort vocal foarte puternic, deşi trebuie să faci asta, pentru că este o sală în spaţiu deschis, am răguşit. La finalul spectacolului am răguşit pentru că nu am avut încălzirea vocală necesară", a mai spus Virgil Ogăşanu.