Viorica Dăncilă, despre misteriosul ceas de lux primit de la soţ

Întrebată cum este cu broșele și cu ceasurile, dar și dacă le are trecute în declarația de avere, Viorica Dăncilă a răspuns: "O să fac un inventar și o să vă spun. Nu am făcut încă acest inventar, dar credeți-mă, nu încalc legea. Aveți toată încrederea, dar vă rog frumos, așa pentru corectitudine și pentru o abordare imparțială, întrebați-l pe domnul Iohannis, câte meditații a făcut într-un an, ca să poată să-și ia cinci case".

Candidata PSD la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Viorica Dăncilă, a psus luni că nu mai poartă ceasul despre care liberalul Florin Roman spunea că ar costa 80.000 de lei, deoarece nu vrea să mai dea subiect de scandal. Ea a adăugat că toate ceasurile pe care le are sunt ieftine. Pe de altă parte, șefa PSD a adăugat că a fost europarlamentare și și-a permis să dea bani pe broșe.

„Am zis să nu îl mai pun. Este un ceas pe care l-am primit de la soțul meu, în niciun caz de aur. Nu depășește 5.000 de euro. Dacă arăt ceasul vor veni cu un alt "candal. Măcar să îl rostogolească pe ăsta. Ca să ascundă lașitatea lui Iohannis vin ori cu cele patru case, ori cu ceasul. Am ceasuri, dar nu sunt de firme sau de marcă, sunt ceasuri pe care le-am asortat la rochia pe care o aveam sau la costum. Sunt ceasuri ieftine, pe care și le poate permite orice om modest din această țară. Fiecare poate avea un hobby, pentru mine ceasurile nu reprezintă un hobby. Nu sunt pasionată. Am și broșe", a spus Viorica Dăncilă, la TVR1.

Liderul PSD a adăugat că și-a putut permite să își cumpere broșe scumpe, deoarece a fost nouă ani europarlamentar.

„Eu am fost europarlamentar, mi-am putut permite să îmi cumpăr o broșă. 6400 de euro aveam salariu. Era chiria care costa destul de mult, dar oricum rămâneau. Era diurna, era un calcul, rămâneau niște bani. Este un salariu din care îți poți permite anumite lucruri", a adăugat Dăncilă.