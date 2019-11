Viorica Dăncilă: "Am dat meditaţii la matematică în apartamentul din Videle"

Întrebată dacă a dat meditații, ținând cont de faptul că a fost profesoară, premierul demis a răspuns: "Am dat meditații, dar copiilor unor prieteni, niciodată ca să cer bani. La matematică. Din dorința de a-mi ajuta prietenii, copii prietenilor. Am mai dat meditații unor copii care nu aveau posibilități și pentru că întotdeauna cred că trebuie să-i ajuți pe cei din jurul tău. Am dat meditații acasă la mine, în apartamentul din Videle", a declarat Viorica Dăncilă, în direct la TVR 1.

Cum explica Iohannis casele cumpărate din meditaţii şi "ghinionul" altor profesori:

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a spus, luni seară, că poate justifica fiecare dintre cele patru case pe care le deţine, ea fiind nouă ani europarlamentar. Dăncilă afirmă că situaţia este diferită în cazul lui Klaus Iohannis, care ar fi trebuit să aibă ”60.000 de ore de meditaţii pe an ca să poată justifica” cele şase case.

Este o mare diferenţă. Eu nu mi-am făcut casele din meditaţii noi putem să justificăm fiecare casă, Klaus Iohannis ar fi trebuit să aibă 60,000 de ore de meditaţii probabil pe an ca să poată justifica” a afirmat Viorica Dăncilă luni seară, într-o emisiune electorală la TVR.

Ea a precizat că apartamentul din Videle în care a locuit a fost cumpărat după ce şi-a făcut rate la bancă, apartamentul ”micuţ” din Ploieşti este de la mama sa, iar a o a treia casă este moştenire de la părinţii soţului.

În ceea ce priveşte casa de la Predeal, Dăncilă a spus că nu este finalizată pe interior.

”Noi suntem oameni modeşti, nu suntem adepţii lucrului foarte luxos. Cred că acest lucru a fost introdus în spaţiul public pentru a face contrapondere. Toţi oamenii cinstiţi din această, ţară ştiu că cinci case, şase care, că una a pierdut-o, nu pot fi luate din mediaţii. Câte medicaţii ai face. Eu mi-aş dori să dea reţeta şi să văd cât mai mulţi profesori din România că pot să aibă această, realizare. Dar cum aşa ceva nu se poate...”, a mai declarat Dăncilă.

În ceea ce priveşte ceasul scump cu care a apărut, Dăncilă a spus că nu este ”în niciun caz de aur”, că acesta nu depăşeşte cinci mii de euro, refuzând să spună firma care l-a produs.