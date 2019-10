VISURI LA CHEIE 23 OCTOMBRIE 2019. Povestea tulburătoare a fetiţei crescute de bunicul Petre după ce a fost abandonată de mamă

VISURI LA CHEIE 23 OCTOMBRIE 2019. Petre, bunicul, este mamă, tată, bunică și singurul sprijin din viața Isabelei, fetița de 9 ani. După ce mama ei a părăsit-o, bunicul, care acum are 80 de ani, a fost singurul care a vrut să aibă grijă de micuță.

„Am doi copii, un băiat și o fată, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau să știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au supărat rău de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vândă! E fata mea acum. Poate fără ea n-aș fi rezistat atât”, sunt cuvintele grele ale bătrânelului de 80 de ani care spun doar realitatea crudă prin care a trebuit să treacă copila.

Casa în care trăiesc bunicul Petre și Isabela este făcută din chirpici și arată deplorabil. Două camere, o bucătarie cu pereții crăpați și un tavan care stă să cadă pe ei este locul in care cei doi au trăit 8 ani de zile. Chiar și așa, legătura dintre cei doi este atât de puternică încât poate doborî orice, iar emoția pe care o transmit a reușit să-i facă pe toți din echipă să lăcrimeze de cum au pășit în curte.

Dragoș Bucur, designer-ul de interior Cristina Joia și arhitecții Laura Boghiu și Omid Ghannadi construiesc o nouă casă pentru Isabela și bunicul său, insă au o misiune extrem de grea. Pe cine au chemat cei trei în ajutor ca să termine treaba și să predea casa la timp, vedem mâine seară, la PRO TV.

Echipa Visuri la cheie ne așteaptă miercuri, de la 20:30, într-o nouă ediție în care va îndepli visul unei fetițe care a trăit mereu cu povara faptului ca propria ei mama nu vrut-o niciodată.